Altay: Huğlu, hem Konya hem de Türkiye için üretmeye devam ediyor

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

İlk olarak Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’ni ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Naci Tanık ve çalışanlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, inceleme esnasinda kooperatife gelen Huğlu Selçuklu Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle de sohbet etti. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Tekstil Atölyesi’nde incelemelerde de bulunan Başkan Altay daha sonra esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe ve mahalle ziyaretleri kapsamında sık sık Konyalılarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ve işletmeleri ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Altay, “Beyşehir Huğlu Mahallemizi ziyaret ettik. Özellikle Huğlu Tüfek Kooperatifimizi ziyaret ettik. Türkiye’ye, hatta dünyaya örnek bir işletme modeliyle tüm Huğluluların birlikte oluşturdukları ve artık 20 milyon dolar ihracat hedefini aşan bir tesis ortaya çıkmış. Huğlu, üretmeye devam ediyor. Bununla birlikte Huğlu Kooperatifimiz, özellikle yeni kurduğu tekstil atölyesinde hanım kardeşlerimiz için bir iş imkanı oluşturmuş. Karşılıklı olarak ne yapabiliriz, onu istişare ettik. Huğlu’muz hem Konya için hem Türkiye için üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Tüm Huğlulu ve Beyşehirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.