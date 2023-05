Altay: Konya’yı en iyi şekilde temsil ettik, etmeye devam edeceğiz

Takip Et

Burcu SUNA



KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve Konyalı dernek yöneticilerinin katıldığı programda konuşan Başkan Altay, “Sizin sılayı rahiminiz olan ata ocağınıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Konya’da güzel şeyler oluyor. Bundan sonra sizlerin desteğiyle olmaya devam edecek inşallah. Sizler arkamızda olduğunuz sürece başaramayacağımız şey yok. Konya’yı en iyi şekilde temsil ettik, etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Konyalılar dünyanın neresinde olursa olsun bulundukları yere ayrı bir güzellik katıyor” dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Konya’nın her zamanki duruşu, Konyalı hemşehrilerimizin her zamanki teveccühü bizim siyasi hayatımızdaki, bu yürüyüşümüzdeki en nadide örneklerden biri. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ile 5. İslami Dayanışma Oyunlarını Konya’da düzenledik. Bu süreçte Konya’ya çok değerli eserler kazandırdık. Ben tüm Konya’ya bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Konyalılar İzmir’de çok güçlü

İzmir’deki Konyalılarla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Her zaman dernek başkanlarımızla İzmir’de Konyalıların ne kadar güçlü olduğunu istişare ediyorduk. İyi ki varsınız. Dernek Başkanımız Yusuf Devebacak’ın hem bugünkü organizasyon başarısından hem de buradaki birlik beraberliğe verdiği katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay, “Konyalılar İzmir’de yaşıyorlar ama Konya’yı yakinen takip ediyorlar. Hem sosyal medyamıza gösterdiğiniz ilgi hem Konya’nın yerel televizyonlarına gösterdiğiniz ilgi bunun en açık ifadesi. Özellikle Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra biz de ilimizin tamamında sizin sılayı rahiminiz olan ata ocağınıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Konya’da güzel şeyler oluyor. Bundan sonra sizlerin desteğiyle de olmaya devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.

“Sizler arkamızda olduğunuz sürece başaramayacağımız şey yok"



Türkiye’nin 6 Şubat sabahında çok büyük bir deprem felaketine uyandığını anımsatan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: “Konya, Hatay’da çok yoğun bir gayret ve çaba gösterdi. Bugün, Hatay’da kime gitseniz ya da Hataylı birisiyle karşılaşsanız Konya’nın başarısından bahseder. Ama ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Bu başarı sadece Konya Büyükşehir Belediyesinin başarısı değil, bu başarı Konyalı olan herkesin başarısı. Bunda Konya’da yaşamayan ama Konya’yla gönlü atan, kalbi Konya’yla birlikte olan sizin gibi değerli hemşehrilerimizin desteği ve katkısı çok yüksek. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler arkamızda olduğunuz sürece başaramayacağımız şey yok. Konya’yı en iyi şekilde temsil ettik, etmeye devam edeceğiz.”

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, “Konya Anadolu Selçuklu’nun payitahtı. Haçlılara bu toprakları mezar eden 2. Kılıçarslan’ın toprakları Konya. Konya o gün nasıl haçlılara direnmişse bugün de direniyor. Konyalılar devletine milletine bağlılığı ile her zaman takdiri hak ediyor” açıklamalarını yaptı.

“Konyalılar bulundukları yere güzellik katıyor”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili ve 28 Dönem Milletvekili Adayı Hamza Dağ, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem Konya’da hem de Hatay’da gösterdiği büyük gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Konyalılar dünyanın neresinde olursa olsun bulundukları yere ayrı bir güzellik katıyor” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kasapoğlu: “Ben de fahri Konyalıyım”



Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, kendisinin de fahri bir Konyalı olduğunu ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Konyalı beratı olduğunu anımsattı. Bakan Kasapoğlu, “Konya’nın her zamanki duruşu, Konyalı hemşehrilerimizin her zamanki teveccühü bizim siyasi hayatımızdaki, bu yürüyüşümüzdeki en nadide örneklerden biri. Tabi gençler bizim her zaman yol arkadaşımız ve Türkiye’nin dört bir yanında 21 yıllık süreçte gençler için, sporcular için çok ama çok ciddi hizmetler ortaya koyduk” cümlelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu son olarak, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ile 5. İslami Dayanışma Oyunlarını Konya’da düzenledik. Bu süreçte Konya’ya çok değerli eserler kazandırdık. Hazreti Mevlanan’nın şehri, hoşgörü ve kardeşliğin diyarı Konyamız da her zamanki misafirperverliğiyle kendisine yakışanı yaparak, dünyanın dört bir yanından Konya’ya gelen sporcuları ve yabancı heyetleri en güzel şekilde ağırladı. Ben tüm Konya’ya bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya Mehmet Ali Çelebi, AK Parti İzmir Milletvekili Adayları Eyüp Kadri İnan ve Muhammed Doğan, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Mustafa Hakan Özer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile dernek başkanları ve İzmir’de yaşayan Konyalılar katıldı.