Altay: Tüm Türkiye’yi Konya’nın tarihi ve kültürel mirasını keşfetmeye davet ediyorum

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Bir tarih ve kültür şehri olan Konya’da mevcut müzelere ilave olarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen müzeler ve tanıtım merkezleri, Müzeler Haftası’nda yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiğini belirten Uğur İbrahim Altay, “Konya’mızın zengin kültürel mirası ve tarihi dokusu her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi cezbediyor. Biz de şehrimizin bu cazibesini ve turizm pastasından aldığı payı artırmak için önemli birçok projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Dârülkmülk Sergi Sarayı, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Konya Panorama Müzesi, Depo No:4, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, Beyşehir Turizm Tanıtım Merkezi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi ve Koyunoğlu Müzesi gibi tesislerimiz şehrimizin ruhunu ve tarihini gözler önüne seriyor. Şehrimize bir de bisiklet müzesi kazandırmak için Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndaki çalışmalarımız son aşamaya geldi. Konya’mızı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu müze ve tesislerimiz, şehrimizin turizm potansiyelini artırıyor” dedi.

“Her yıl milyonlarca misafir ağırlanıyor”

Selçuklu dârülmülkü olan ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’nın başta Mevlana Müzesi olmak üzere birçok değeriyle her yıl milyonlarca misafiri ağırladığını kaydeden Başkan Altay, “Yine, şehrimizde Mevlana Müzesi ve belediyemizin yaptığı tesislerin dışında Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, İnce Minare Taş Eserler Müzesi, Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi, Atatürk Müzesi gibi merkezde ve bazı ilçelerde müzeler, ören yerleri bulunuyor. Konya’mız, şehir merkezi ve 31 ilçesinde; tarih, kültür, sanat, bilim, gastronomi, doğa ve spor alanında birçok tesis ve değer barındırıyor. Müzeler Haftası vesilesiyle, tüm Türkiye’yi ve yurt dışından misafirlerimizi hem bu değerli müzeleri ziyaret etmeye ve hem de Konya’mızın binlerce yıllık birikimiyle ortaya çıkan tarihi ve kültürel mirasını keşfetmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.