Altay: Yeni yatırımla Beysu’nun kapasitesi 5 buçuk katına çıkacak

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ /KONYA

Beyşehir ilçesindeki Doğanbey Mahallesi’nde yer alan Beysu tesislerindeki inceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mevcut fabrika üretime devam ederken hem gelen talep yoğunluğu hem de suyun stratejik ürün olmasından dolayı bölgeye çok büyük bir yatırım yaptıklarını açıkladı.

Mevcut tesisin kapasitesini artırmakla ilgili çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “32 bin metrekare arsa üzerine 18 bin metrekare kapalı alan inşa ediyoruz. Mevcut kapasitemiz, bu fabrika tamamlandığında 5 buçuk katına çıkacak ve Türkiye’nin en modern, en hijyenik tesislerinde Beysu’yu üretmeye başlayacağız. Konya’nın önemli markalarından birisi olan Beysu, inşallah bundan sonra bölgemizin önemli markalarından birisi haline gelecek. Doğanbey’imize, Beyşehir’imize ve Konya’mıza hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.