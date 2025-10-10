ALTERNA, MAKTEK Konya’da yoğun ilgi görüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

MVD markasının sektörde 75 yılı aşkın tecrübesiyle 2024 yılında kurulan ALTERNA, verimlilik ve maliyet avantajını yeniden tanımlama hedefiyle faaliyet gösteriyor. Büküm merkezi, abkant pres, giyotin makas, boru ve profil lazer kesim makineleri, fiber lazer kesim makineleri ve lazer kaynak makinelerini ürün yelpazesinde bulunduran ALTERNA, yüksek kalite, akıllı mühendislik odaklı tasarımlarıyla sac metal işleme sektörünün ihtiyaçlarına uygun ekonomik ve alternatif çözümler sunuyor.

ALTERNA makineleri, güvenilirlik, dayanıklılık ve hassasiyetin yanı sıra maliyet etkinliği ve zamanında teslimat prensipleriyle uluslararası standartları karşılıyor. CNC sistemlerinden mekanik çözümlere kadar geniş ürün gamına sahip olan firma, farklı sektörlerin ve üretim ölçeklerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

En yeni teknolojiler MAKTEK’te görücüye çıktı

Metal işleme teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken ALTERNA, Konya Ticaret Odası Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı’nda ilk kez sektör profesyonelleriyle buluşuyor. Firma, fuarda Salon 3, Stant 323’te büküm merkezi, abkant pres, giyotin makas, fiber lazer kesim, boru ve profil lazer kesim makinelerini tanıtarak yoğun ilgi görüyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından organize edilen MAKTEK Konya Fuarı, imalat sanayinin Anadolu’daki en büyük buluşması olarak biliniyor. Otomotivden savunma sanayine, demir-çelikten kalıp üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren on binlerce profesyonelin ziyaret ettiği fuar, Türkiye’nin sanayi potansiyelini en güçlü şekilde yansıtıyor. ALTERNA, bu önemli organizasyonda metal işleme sektörünün geleceğini şekillendiren yenilikçi ve ekonomik çözümlerini ziyaretçilerine sunuyor.