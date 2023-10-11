'Altın ithalatına yönelik tedbirler, cari açığa olumlu yansıyacak'

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi, ağustos ayı sanayi üretim endeksi ve işgücü verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında cari işlemler hesabı 619 milyon dolar açık verdi. İlk 8 ayda ise toplam cari açık 43.1 milyar dolar olurken on iki aylık cari açık 56.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Orta Vadeli Program’da (OVP) 2023 yılının sonunda 42,5 milyar dolar cari açık verilmesi beklenirken, yılın ilk sekiz ayında cari açığın 43.1 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Ağustos ayında turizm gelirlerinin artan katkısına rağmen dış ticaret açığındaki artışların cari açığa yansıdığını söyleyebiliriz. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6.1 milyar dolar fazla verdi. Önümüzdeki süreçte, eylül ayında dış ticaret açığındaki gerilemenin ve altın ithalatına yönelik tedbirlerin cari açığa iyileşme olarak yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

“Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3.1 artarken, aylık bazda yüzde 0.8 azaldı”

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3.1 artarken, aylık bazda yüzde 0.8 azaldı. Sınırlı da olsa yıllık bazda sanayi üretiminde görülen artışı, Avrupa ekonomisindeki daralma ve son dönemde Çin’den Avrupa’ya olan navlun ve konteyner fiyatlarındaki düşüşlerin ihracatımızdaki rekabeti zorlamaya başlamasına rağmen olumlu buluyoruz. Özellikle de yıllık bazda endeksin alt kırılımlarına baktığımızda en yüksek artış gösteren kalemlerin; yüzde 28.6 artış ile yüksek teknolojili ürünleri üretimi ve yüzde 15.6 artış ile sermaye malı ürünleri üretimi olması katma değerli üretim ve yatırımların devamı açısından değerli artışlara işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

İşgücü verileri

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı işgücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 9.2 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan gerilerken, temmuz ayına göre 0.2 puan azaldı. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 0.4 puanlık artış olduğu görüyoruz.

Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, Temmuz’dan ağustosa çalışabilir nüfus 48 bin kişi artarken, istihdam edilenler bin kişi artmış. Ağustos itibariyle toplam istihdam sayısının ise 31 milyon 686 bin kişi olduğunu görüyoruz. Sezona bağlı olarak işsizlikteki düşüşü olumlu buluyor, nüfusumuza oranla çalışan sayısının daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.