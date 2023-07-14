Altın Karagöz’ün kazananı Meksika oldu

EKONOMİ/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle Durmazlar ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 35. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. 17 farklı ülkeden 650 dansçı performanslarını bu kez şampiyonluk için sergiledi.

5 gün boyunca hem Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hem de şehrin dört bir yanında en güzel gösterilerini Bursalılar için sergileyen dansçılar, aynı zamanda dünyaya barış mesajları verdi. Yarışmanın son akşamında ise 650 dansçı, en güzel koreografilerini, kültürlerine özgü kostümleriyle, jürinin ve izleyenlerin beğenisine sundu. Tüm ülkelerin 5’er dakikalık şovlarla jürinin karşısında ter döktüğü yarışmanın kazananı ise Meksika oldu. Yarışmada TÜRKSOY Özel Ödülü’nü Macaristan kazanırken, halk oylaması ile belirlenen seyirci özel ödülüne Kuzey Osetya layık görüldü. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın üçüncüsü Bronz Karagöz’ü Bulgaristan alırken, ikinci olan Özbekistan Gümüş Karagöz’ü ülkesine götürdü.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisine ödülünü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi. Türkiye’nin kültür elçiliğini yapan bir şehir olduğuna dikkati çeken Başkan Aktaş, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na 35 yıldır ev sahipliği yapmaktan duyduğu gururu dile getirdi.