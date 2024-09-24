Altın Koza, emek ödülleri ve Nilüfer konseriyle başladı

ADANA / EKONOMİ

Sunuculuğunu Volkan Severcan’ın yaptığı törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Jüri Başkanı Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, oyuncular Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, yönetmen Şerif Gören, sinema dünyasından isimler ve vatandaşlar katıldı. Polonyalı Yönetmen Jerzy Skolimowsky’ye ödülünü Başkan Karalar verdi. Oyuncu Güler Ökten, ödülünü meslektaşı Halil Ergün’ün elinden aldı. Sinema ve seslendirme sanatının usta ismi Mazlum Kiper’e ödülünü Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü verdi. Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz ise ödülünü meslektaşı Şerif Gören sundu.

“Şiddetin karşısında, yaşamın yanındayız”

Karalar, konuşmasına hayatını kaybeden Tomris Giritlioğlu için başsağlığı dileyerek başladı ve Türk sinemasına emek verip hayatını kaybeden isimleri andı. Bu yılki festival temasının şiddete karşı mücadele olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan, ‘şiddetin karşısında, yaşamın yanında’ olduklarını ifade etti. Karalar, Filistin’deki sivillere, çocuklara yönelik katliamlara, ülkemizdeki kadın ve çocuk katliamlarına, sokak canlılarına yönelik şiddete değindi. Doğanın çok uzun süredir tahrip edildiğini, bunun da çevrenin katli olduğuna değinen Karalar, bütün olumsuzluklara karşı mücadele etmeye ve ayakta kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Festival çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Karalar, son 5 yılda sinemayı Adana’nın en ücra köşelerine kadar halkla buluşturduklarını, depremden etkilenen şehirlere de ulaştırdıklarını kaydetti.

Daha sonra sahne alan Nilüfer sevilen şarkılarını seslendirdi.