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Altın Koza Film Festivali başvuruları başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl 23 – 29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Altın Koza Film Festivali’nin yarışmalı bölümleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 16 Ağustos 2024 olarak açıklandı.

Haber Merkezi
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Altın Koza Film Festivali başvuruları başladı
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ADANA / EKONOMİ

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl;  Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, , Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Ayrıca Türk edebiyatının önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik amacıyla bu yıl  Uzun Metraj Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması da yarışmalı bölümler arasında olacak. Yarışma yönetmelik ve başvuru formlarına https://altinkozaff.org.tr/  linkinden ulaşılabilecek. Tüm kategorilerde başvurular 16 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da festival ile ilgili yaptığı açıklamada, sinemaya ve sanata desteklerinin kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

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