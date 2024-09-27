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Altın Koza Onur Ödülleri Akbağ ve Polat’a verildi

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Onur Ödülleri usta oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verildi.

Haber Merkezi
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Altın Koza Onur Ödülleri Akbağ ve Polat’a verildi
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ADANA / EKONOMİ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri Töreni, Esas 01 Performans Gösteri Merkezi’nde (PGM) yapıldı..

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin üstlendiği geceye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, festival yürütüme kurulu üyeleri, jüri üyesi oyuncu-yönetmen Mehmet Aslantuğ,  sanatçı Emel Müftüoğlu, çok sayıda sinema emektarı, siyasiler, bürokratlar, sanatseverler, sivil toplum temsilcileri, ve Adanalılar katıldı.

Törende usta oyuncu Uğur Polat ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ’un elinden aldı. Demet Akbağ’a ödülü ise Başkan Zeydan Karalar tarafından verildi. Başkan Karalar yaptığı konuşmada Türkiye’de bir marka olan Altın Koza Film Festivali’nin ülke sınırlarını aşarak Avrupa’da da konuşulmaya başlandığını söyledi. Türkiye sinema sektörünün son yıllarda dev sektörlerle yarışır hale geldiğine dikkat çeken Karalar, “Bizim cüzi bütçelerle ortaya koyduğumuz filmler, milyonlarca dolar harcanan dünya sinema sektörü ile yarışır hale geliyor ve ödül alıyor” diye konuştu.

Demet Akbağ’dan sahne şovu

Törende ödülünü alan Demet Akbağ, şarkıcı Emel Müftüoğlu’nu sahneye davet etti. Akbağ sahnede Emel Müftüoğlu’nun ısrarı ile Ege türkülerinin icracısı Özay Gönlüm taklidi yaparak alkış aldı.

Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, Demet Akbağ’ın başrolünde yer aldığı “Neredesin Firuze” filminin unutulmaz şarkısı “Ya Evde Yoksan”’ı söylerken Demet Akbağ da koroya eşlik etti.

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