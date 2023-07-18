Altın Koza Onur Ödülleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a

ADANA/EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 30’uncusu yapılan festivalin bu yılki ‘Onur Ödülleri’, Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman’a veriliyor.

Sanatçı Cihan Ünal, ortaokul ve lise döneminde "Çocuk Saati" adlı radyo programı ve çocuk tiyatrolarıyla sahneye adım attı. Ünal1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katılarak Suat Taşer’in yönettiği “Öteye Doğru” adlı oyunda başrol oynadı.

1964 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nı kazanan Ünal, Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun olduktan sonra aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. Ünal, sinema kariyerine ise 1971 yılında ‘Damdaki Kemancı’ filmi ile adım attı. Usta sanatçı, halen Tiyatro İstanbul bünyesinde oyunculuk çalışmalarına devam ediyor, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanlığında öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Ünal ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon, spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri veriyor.

Altın Koza Onur Ödülü’ne layık görülen bir diğer sanatçı Perran Kutman, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1967'de Ulvi Uraz Tiyatrosu`nda sahneye çıktı. İlk sinema deneyimini 1972'de yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı ‘Şehvet Kurbanı’ adlı filmle yapan Kutman, Türk sineması klasikleri ‘Köyden İndim Şehire’, ‘Salak Milyoner’, ‘Hababam Sınıfı’ gibi unutulmaz filmlerde rol aldı. Müjdat Gezen ile birlikte çeşitli oyunlar ve parodiler yapan Kutman

1969'da Nisa Serezli, 1973'te Sezer Sezin, 1980'de Miyatro adlı tiyatro toplulukları ile çalıştı. Kutman, 1986’da izleyiciyle buluşan ‘Perihan Abla’, ardından ‘Şehnaz Tango’, ‘Üzgünüm Leyla’, ‘Hayat Bilgisi’ gibi unutulmaz dizilerde oynadı.

Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen, Festivalin Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar üstleniyor. Yürütme Kurulu üyeleri ise İsmail Timuçin, Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay’dan oluşuyor. Festival Danışmanlığını Alin Taşçıyan, Esin Küçüktepepınar ve Akın Kılıç yapıyor. Dünya Sineması Koordinatörlüğünü İzlem Oktay yürütüyor.