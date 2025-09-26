Altın Koza Onur Ödülleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay’ın

ADANA/EKONOMİ

32. Uluslararası Adana Altın Koza Onur Ödülleri Töreni Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Çukurova Smyphonic Project dinletisi ile başlayan törende Türk Sineması’nın usta isimleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay’a onur ödülü verildi.

Gecenin sunucusu Ali İhsan Varol, Adana ve Altın Koza Film Festivali için çaba harcayan ancak şu anda tutuklu olan Başkan Zeydan Karalar’a selam gönderdi. Ödülünü alan sanatçı Mehmet Aslantuğ da törende duygularını ifade ederken “Doğum günüme denk gelen bu ödülü, başta Zeydan Başkan’a ve diğer isimlere atfediyorum” ifadesini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törenin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Devamlılık festivalimizin önemli özelliklerindendir. Silivri’de tutsak bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar, her koşulda festivalin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak; sanata, sanatçıya ve Adana sanatına bağını göstermiştir. Bu yılki festival afişinde beyaz bir güvercin, boş bir yönetmen koltuğu ve zeytin dalı yer alıyor. Zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde bizler savaşlara karşı barışı, adaletsizliğe karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz. Sinema bu arayışın en güçlü dilidir."

Orhonsay törene katılamadı

Başkan Vekili Geçer, ödüle layık görülen sanatçılardan Meral Orhonsay’ın sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.