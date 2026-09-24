Altın Koza Uluslararası Film Festivali ‘palstiksiz bir dünya’ teması ile başlıyor

ADANA/EKONOMİ

BU yıl 26 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ana teması ‘plastiksiz bir dünya’ olarak belirlendi. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra artan çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler de yer alacak.

Festivalin tanıtım toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, belgesel filmleriyle tanınan Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Program Direktörü Esin Küçüktepepınar, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Gögebakan ve Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan’ın katıldığı toplantı Festival Yürütme Kurulu Üyesi İsmail Timuçin’in sunumuyla gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, festivale bütün kategorilerde toplam bin 148 eser başvurduğunu belirterek, “Altın Koza Türk Sinemasının en önemli buluşmalarından biri olarak yoluna devam ediyor” dedi. Adana’nın festival sürecince sinemanın kalbinin attığı bir şehir olacağını vurgulayan Geçer, şöyle devam etti:

“Yalnızca filmlere bakmayacağız, biraz da dünyaya bakacağız. Bu yıl festivalimizin ana teması ‘plastiksiz bir dünya’ olacak. Plastik yalnızca günlük hayatımızın bir parçası değil, denizlerimize, nehirlerimize, göllerimize ve toprağımıza kadar uzanan küresel bir sorun. Üstelik yalnızca gözümüzün gördüğü plastikten söz etmiyoruz, mikroplastikler fark etmeden yaşamın içine karışıyor, suyumuza, toprağımıza, ekosistemimize kadar ulaşıyor. Belki de sinema ile bu mesele arasındaki en güçlü bağ da burada kuruluyor. Çünkü sinema çoğu zaman bizim bakıp da göremediğimizi görünür kılıyor. Biz de bu yıl Altın Koza aracılığıyla kameralarımızı biraz daha yaşadığımız dünyaya çevirmek istiyoruz.”

Uzun metrajlı filmlerde 45 başvuru

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 45 filmin başvurduğu festivalde, Belgesel Film Yarışması’na 66 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması’na 154 film, Ulusal Kısa Film Yarışması’na 412 film, Öğrenci Kısa Film Yarışması’na 312 film ve Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması’na 105 film başvurdu. Festivalin Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na da bu yıl 54 proje başvuruda bulundu. Yarışma, edebiyatın önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmayı amaçlıyor.

Ödül töreni 3 Ekim’de yapılacak

Bu yıl Zuhal Olcay’ın başkanlığını yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor. Festivalin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirileceği 3 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek. Festivalin film gösterimleri, Esas 01 Burda AVM’de yapılacak. .