Altın Koza’da en iyi film; ‘O da bir şey mi’

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapıldı. Oylum Talu ile Yekta Kopan’ın sunduğu törende ulusal ve uluslararası yarışmalarda verilen ödüller sahiplerini buldu. Festival içeriğinde, Başkan Zeydan Karalar’ın Gazze hassasiyeti nedeniyle yer alan Gazze seçkisi ilgi gördü.

Ödül Töreni, Başkan Zeydan Karalar’ın tutuklu olduğu Silivri’den gönderdiği mesajla başladı. Başkan Zeydan Karalar mesajında, “Bu yıl aranızda fiziken bulunamasam da biliniz ki kalbim ve ruhumla yanınızdayım” ifadesini kullandı. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da yaptığı konuşmada, “Bu yıl 32’incisini düzenlediğimiz Adana Altın Koza Film Festivalimiz istediğimiz güzellikte yoluna devam etti. İçimiz buruk ama bugünler de geçecek ve yine aydınlık yarınlara, güzel günlere beraber yürüyeceğiz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer şu değerlendirmeyi yaptı: “Festivalin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar! Göreve geldiği günden bu yana festivale istikrarla sahip çıktı. Pandemiye rağmen, depreme rağmen festivalin aralıksız yapılması için ne gerekiyorsa yaptı. Ve bu yıl kendisi Silivri Cezaevi’nde tutuklu olsa bile, bu festivalin devamına her zamankinden daha güçlü inandı. Onun emeği, onun kararlılığı, Altın Koza’nın daha güçlü olmasını sağladı”

Nuray Karalar: Zeydan Başkan, Adana öksüz ve seni bekliyor

Törende Ey İyi Film Ödülü’nu veren Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar şöyle konuştu: “Gönül isterdi ki sevgili eşim Zeydan da burada olsun. Onun eksikliğini bugün çok hissettim. O her an için kalbimde. Bu yıl Altın Koza’nın mottosu; barış, özgürlük, umut. Biz umudumuzu kalbimizde taşıyoruz. Zeydan Başkan’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşması diliyorum. Zeydan Başkan Adana sensiz öksüz ve seni bekliyor.”

Törende konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jürinin büyük ödülü Pelin Esmer’in yönettiği “O Da Bir Şey Mi” filmine gitti. Esmer, En İyi Yönetmen seçilerek geceden iki büyük ödülle ayrılırken, filmi ayrıca En İyi Görüntü Yönetmeni (Barbu Balasoiu), En İyi Sanat Yönetmeni (Elif Taşçıoğlu) ve Adana İzleyici Ödülü’nün de sahibi oldu.

Sanatçılar ödüllerini aldı

Yarışmada Yılmaz Güney Ödülü, Orhan Eskiköy’ün “Ev” filmine, Jüri Özel Ödülü ise Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena”sına verildi.

En İyi Kadın Oyuncu: Bige Önal ve Tülin Özen

Oyunculuk kategorilerinde de güçlü performanslar öne çıktı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Buradayım, İyiyim” filmindeki performansıyla Bige Önal ve “Perde” filmindeki rolüyle Tülin Özen arasında paylaştırıldı.

En İyi Erkek Oyuncu: Nazmi Kırık

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “Uçan Köfteci”deki rolüyle Nazmi Kırık’a verildi. Yardımcı oyuncu ödülleri “Uçan Köfteci” ile Aslı Işık, “Perde” ile Duygu Karaca ve Bedir Bedir’in oldu. Festivalin genç yeteneklere adanan ödülleri ise “O Da Bir Şey Mi”deki performansıyla Merve Asya Özgür ve “Cinema Jazireh”deki rolüyle Mazlum Sümer’e sunuldu.

SİYAD ve Film-Yön de “O Da Bir Şey Mi” dedi

Senaryo ödülünü “Perde”nin yazarları Özkan Çelik ve Cem Zeynel Kılıç kazanırken, kurgu dalında “Ev” ile Erhan Örs, müzik dalında “Gündüz Apollon Gece Athena” ile Barış Diri ödüle değer bulundu. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi yılın en iyisi olarak “O Da Bir Şey Mi”yi seçerken, Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) de Pelin Esmer’i En İyi Yönetmen ilan etti.

En İyi Belgesel: Eskisi Gibi

Belgesel yarışmasında Sibel Karakurt’un “Eskisi Gibi” filmi En İyi Belgesel seçildi. Ayşe Çetinbaş ve Çayan Demirel imzalı “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” Jüri Özel Ödülü’nü alırken, Bulut Renas Kaçan’ın “Döngü” filmi mansiyona değer bulundu.

En iyi kısa film Türkiye’den

Kısa film kategorilerinde de dikkat çekici yapımlar öne çıktı. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda Türkiye’den Fırat Yücel’in “Happiness” filmi En İyi Film ödülünü kazandı. Filistin’den Nada Khalifa’nın “Qaher” adlı filmi Jüri Özel Ödülü ile onurlandırıldı. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise Saim Güveloğlu’nun “İnziva” adlı yapımı en iyi film seçildi.

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda dört farklı dalda ödüller verildi: Belgeselde Tuğba Yaşar’ın “Rengê Kevîr”, canlandırmada Tuğçe Sönmez’in “Aile Yemeği”, deneyselde Atahan Yaman’ın “Mars”, kurmacada ise Meltem Naz Salduz ve Uğur Yıldırım’ın “Nepenthe” filmleri birincilik ödülünü aldı. Bu kategoride Taff Pictures ve Fono Film Post-Prodüksiyon Ödülü de Emre Cef Kamhi’nin “Aslında Herkes” adlı filmine verildi.

Uyarlama Senaryo Ödülü “Kesik Baş”ın

Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda En İyi Senaryo Ödülü, Pınar Arıkan’ın Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından uyarladığı “Kesik Baş”a verildi. Jüri Özel Ödülü ise Orhan Eskiköy’ün kendi öyküsünden uyarladığı “Selvi” projesine gitti.