Altın Koza’da finalist filmler belli oldu

ADANA/EKONOMİ

18 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl 45 yapım başvurdu. Sinema yazarı-senarist Burak Göral, sinema yazarı Burçin S. Yalçın, sinema yazarı-akdemisyen Janet Barış, yönetmen-senarist Hakan Haksun ve akademisyen Dr. Tuğçe Keleş’ten oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 11 film Adana’da sinemaseverlerle buluşacak.

Alpgiray M. Uğurlu ‘nun “Açık Kapılar Ardında” , Umut Evirgen “Annesinin Kuzusu”, Eylem Kaftan’ın “Bir Gün, 365 Saat”, Fikret Reyhan’ın “Cam Perde”, Tufan Şimşekcan’ ın “Ceylin”, Tunahan Kurt’un “Karganın Uykusu”, Büşra Bilginer’in “Kıyıda”, Esra Saydam ve Malik Isasis’in “Öte”, Umut Subaşı’nın “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, Aslıhan Ünaldı’nin“Suyun Üstü”, Filiz Kuka’nın “Yüzleşme” adlı filmleri bu yıl Adana’da yarışma heyecanı yaşayacak.

Altı yapım, yönetmenlerin ilk filmi özelliğini taşırken, altı filmin dünya prömiyeri, iki filmin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.En İyi film Ödülünün 500 bin TL olduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda tüm kategorilerde toplam 1 milyon 60 binTL tutarında ödül verilecek.