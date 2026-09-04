Altın Koza’nın uzun metraj finalistleri belli oldu

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ADANA/EKONOMİ

Bu yıl 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde 33’üncüsü gerçekleşecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri açıklandı. Yarışmada, 5’i dünya prömiyeri olmak üzere toplam 10 film, Zuhal Olcay başkanlığındaki jüri karşısına çıkacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl; Ali Özel’in “Beklenti”, Tunç Şahin’in “Canavar”, Miraç Atabey’in “Moda Evlilik”, Sinan Biçici’nin “Patates Kızartması” ile Muzaffer Mehmet Çağlar’ın “Varlık” adlı filmleri dünya prömiyerlerini Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

Alphan Eşeli’nin dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali’nde yapan “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmi Türkiye prömiyeriyle festivalde yer alırken; Banu Sıvacı’nın 76. Berlin Film Festivali (Berlinale Forum) çıkışlı filmi “Günyüzü”, Pınar Yorgancıoğlu’nun 56. IFFI Goa’da dünya prömiyerini yapan “Karanlıkta Islık Çalanlar”, Nuri Cihan Özdoğan’ın 55. Rotterdam Film Festivali’nde prömiyer yapan “Ölü Köpekler Isırmaz”, Ali Vatansever’in Tallinn Black Nights Film Festivali’nde ilk gösterimini yapan “Bir Arada Yalnız” adlı filmleri Altın Koza’da yarışacak.

1094 film ile rekor başvuru

Festivalin yarışmalarına bu yıl rekor sayıda başvuru gerçekleşti. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 45 filmin başvurduğu festivalde, Belgesel Film Yarışması’na 66 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması’na 154 film, Ulusal Kısa Film Yarışması’na 412 film, Öğrenci Kısa Film Yarışması’na 312 film ve Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması’na 105 film olmak üzere toplamda 1094 başvuru gerçekleşti.

Festivalin Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na da bu yıl 54 proje başvuruda bulundu. Yarışma, edebiyatımızın önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmayı amaçlıyor.

Ödül töreni 3 Ekim’de yapılacak

Bu yıl Zuhal Olcay’ın başkanlığını yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor. Festivalin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirileceği 3 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek.

Festivalin film gösterimleri, Esas 01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek.