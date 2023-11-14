Altınlas Otomotiv, tüm nakliye filolarına ve ağır vasıta araç kullanıcılarına hizmet sunacak

EKONOMİ / KOCAELİ

Altınlas Otomotiv çatısı altında faaliyetlerine başlayan, Türkiye’nin ve bölgenin aynı anda Propratik ve Otopratik olarak açılarak hizmet veren mağazası, ticari, binek ve hafif ticari araçlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası tüm nakliye filolarına ve ağır vasıta araç kullanıcılarına hizmet sunacak. Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding iştiraki Brisa’nın mobilite merkezi olarak konumlandırdığı hızlı bakım servis zincirleri Propratik (ticari araçlar) ve Otopratik (binek ve hafif ticari araçlar) mağazalarını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Türkiye’de 120 noktada hizmet veren Brisa, ticari araç ve filolara satış, hızlı bakım ve servis hizmeti sağlayan Otopratik ve Propratik mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Altınlas Otomotiv çatısı altında hizmet vermeye başlayan Propratik ve Otopratik mağazalarının açılışına; CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Altınlas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Altıntaş, Brisa Genel Müdürü Haluk Kürkçü, Brisa Satış Direktörü Serkan Seçkin, Brisa Mobilite Çözümleri Satış Direktörü Numan Erdoğan, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı.

“2023 yılı sonuna kadar Propratik ve Otopratik mağazamızı 150’ye ulaştırmayı hedefliyoruz”

Brisa’nın Pratik ailesinin mobilite en güzel örneklerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Brisa Genel Müdürü Haluk Kürkçü, “Türkiye’de şu anda toplam 128 Otopratik ve Propratik mağazamız var. 2023 yılının sonuna kadar bu sayıyı 150’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye’nin ve bölgenin Propratik ve Otopratik olarak hizmet veren mağazasını, sektörde 35 yıllık tecrübeye sahip iş ortağımız Altınlas Otomotiv’le birlikte hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Mağazamızın, Brisa’nın da faaliyet bölgelerinden olan Kocaeli’nde elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonları gibi yenilikçi hizmetleri ile de fark yaratacağına inanıyorum” dedi.

“Brisa, Türkiye’nin lastik pazarı lideridir”

Brisa hakkında açıklamalarda bulunan Kürkçü, “Temelleri, Sabancı Holding ve ortaklarının girişimiyle 1974 yılında kurulan Lassa ile abimetr. Lastik sektöründe dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak; 1988 yılında Sabancı Topluluğu ile dünyanın en büyük lastik üreticisi Bridgestone Corporation arasında gerçekleşen ortaklık sonucunda, Brisa bugünkü adını almıştır. Türkiye’nin de lastik pazarı lideridir” şeklinde konuştu.

Brisa Kocaeli Üretim tesisleri dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biridir diyen Haluk Kürkçü, “Aksaray fabrikası ise sektörün ilk akıllı uygulamalarla donatılmış fabrikasıdır. Bu fabrikalarında ürettiği Lassa markalı ürünler, bugün 80’i aşkın ülkede 80 distribütörü, 610 tabelalı mağazası ile dünyada araç sahipleriyle buluşmaktadır” dedi.

“Brisa, ‘Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi’nde global liderler listesindedir”

Brisa Genel Müdürü Kürkçü, “Türk ekonomisine olduğu kadar ülkenin toplumsal gelişimine de önem veren Brisa, sürdürülebilirlik faaliyetlerini Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına katkı sağlayan şekilde ele almaktadır. Biyoçeşitliliğe katkıda bulunduğu “Turnalar Hep Uçsun”, eğitime katkısını ortaya koyduğu “Brisa Akademi” ve “Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği”, kültürel bir değer olan “Brisa Müze” ön plana çıkan değerlerdir. Şirket, CDP Türkiye2de iklim değişikliği ve “Su Güvenliği Liderler” arasında olup, “Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi”nde global liderler listesindedir. 2030’da doğrudan emisyonlarını yüzde 56 azaltmayı, 2050’de ise net sıfır emisyon hedefini açıklayan Brisa, 1,5 derece senaryosuna göre hazırladığı uzun vadeli emisyon azaltım hedefleri, Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative) tarafından onaylanan ilk şirket olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Şirket sürdürülebilir mobilite odak alanında müşterilerine değer katıyor”

Brisa’nın mobil satış ve hizmet noktaları hakkında da bilgi veren Kürkçü, “Brisa, Bridgestone, Lassa, Dayton, Kinesis, Firestone lastik markaları, Bandag kaplama markası, ana markalar ile beraber Lastiğim, Otopratik ve Propratik hizmet noktaları, Lastik.com.tr internet satış sitesi, ticari araç filolarına yerinde bakım sağlayan Mobilfox mobil bakım servisi ve Profeet hizmet paketi, Probox mobl satış ve hizmet noktası ve Lastik Oteli lastik saklama hizmetiyle Türkiye ekonomisi ve gelişimine katkı sunmaktadır. Şirket sürdürülebilir mobilite odak alanında, Arvento Mobil Sistemler ile lastik, servis ve telematik iş kollarını bir araya getirerek, feo müşterilerine değer katmaya çalışmaktadır” dedi.

“2024 yılında devreye alacağımız sistemle, enerjimizi kendimiz üretmeyi planlıyoruz”

Altınlas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Altıntaş, “35 yıllık tecrübemizle toplam, 4 bin 500 metrekare kapalı alan, 6 bin 500 metrekare açık alan üzerine kurulu olan mağazamızda hem Propratik hem de Otopratik olarak hizmet veriyoruz. Elektrikli araçlar için 3 adet şarj istasyonumuzu müşterilerimizin hizmetine sunmaya başladık. Bu şarj istasyonlarımızda 5 soketle aynı anda 5 aracın şarj işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Mağaza planlamamızı yaparken sürdürülebilirlik, bir diğer önem verdiğimiz noktalardan birisi oldu. Mağazamızın GES planlamasını yaptık, çatısını bu doğrultuda inşa ettirdik. 2024 yılında devreye alacağımız sistemle tüm enerjimizi kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Brisa’dan da aldığımız vizyon ve güçle, müşterilerimize en iyi hizmeti sunacak olmanın heyecanını taşıyor ve tüm müşterilerimizi mağazamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.