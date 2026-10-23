Altınordu Atatürk rıhtımında uzatma çalışmaları tamamlandı

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Mevcut yapının güçlendirilmesi, iskele kapasitesinin geliştirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verecek yeni hizmet alanlarının oluşturulmasını kapsayan çalışmalarla Atatürk Rıhtımının işlevsel ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında iskelenin uzatılan 140 metre yeni kısmında kazık ve döşeme imalatı tamamlanırken, mevcutta bulunan iskelenin güçlendirmesine yönelik çalışmalara geçildi. Uzun yıllar güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 42 adet güçlendirme kazığı imalatı yapılıyor. Şu ana kadar 2 adet güçlendirme kazığının imalatı tamamlandı.

Yine yapımı sürdürülen gümrük ve idare binasında da çalışmalar planlanan aşamalar doğrultusunda ilerliyor. Binanın tuğla duvar imalatları tamamlanırken, yapının teknik altyapısını oluşturacak mekanik ve elektrik tesisatı çalışmalarına başlandı. Çatı imalatına geçilmesi için de hazırlıklar sürdürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Rıhtımının daha güvenli, dayanıklı, işlevsel ve farklı denizcilik ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.