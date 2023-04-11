Altyapıyı hazırlayan Barış, 2024’de uluslararası atılım yapacak

Eray ŞEN



ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) atık ısı ve enerjinin geri kazanımına yönelik projeler yapan, makine aksamları üreten, ayrıca elektrik üretim teknolojileri geliştiren Barış Teknolojik Tesisat Sistemleri’nin ortağı Metin Karabacak, şirket hedeflerini EKONOMİ’ye anlattı.

Geçen yıl döviz bazında yüzde 20-25 büyüme sağladıklarını, bu yıl ise bu oranın üzerine çıkmayı planladıklarını belirten Karabacak, “Ancak önceliğimizi, daha fazla satış yapmak yerine, kurumsallaşmaya veriyoruz ve buna yönelik çok ciddi adımlar atıyoruz. SAP kalite yönetim sistemine geçiş yapma çalışmalarımızı hızlandırdık, organizasyon şemamızda değişikliğe gittik, uluslararası pazarda gerekli olabilecek her türlü altyapıyı oluşturmaya başladık” dedi. Yılsonuna kadar bunları tamamlamayı planladıklarını kaydeden Karabacak, şöyle devam etti:

“Yıllık ciromuzu, tek bir işle yapabilecek kapasitemiz var”

“Sonrasında ise özellikle ihracata odaklanacağız. İhracatımız zaten var ancak bizim hedefimiz global bir marka olmak. 2023’ü bu yoldaki eksikliklerimizi giderme, altyapıyı tamamlama yılı olarak belirledik. Altyapıyı tamamladığımızda, şu anki yıllık ciromuzu tek bir işle yapabilecek kapasitemiz var. Enerji tesisleri kurulumu konusunda dünyaya iş yapan firmalarla birlikte iş yapmak istiyoruz. Bu anlamda 2024 tam anlamıyla atılım yılımız olacak.”

Barış’ın 2018 yılından itibaren artan bir ihracat grafiği çizdiğini vurgulayan Karabacak, “Toplam ciromuz içindeki ihracatın payı yüzde 10 – 15 – 25 gibi düzenli olarak arttı. Hedefimiz öncelikle yüzde 25’in altına düşmemek ancak bir iki yıla kadar yüzde 50’ye çıkaracağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri kurulumunda Türkiye’ye motor getiren uluslararası firmaların tamamının çözüm ortağı olduklarını bildiren Karabacak, önümüzdeki süreçte ise bu firmaların dünyadaki diğer ülkelere yönelik çalışmalarında işbirliği yapabilecek konuma gelmek istediklerini ifade etti.

“Nijer ve Gine’de fuel-oil ile çalışan elektrik üretim tesisleri kurduk”

Karabacak, yurt dışı pazarlarla ilgili şu yorumu yaptı: “Çalıştığımız alanda Avrupa, savaş sonrası Ukrayna, Türki cumhuriyetleri ve Afrika gelecekte ihracat pazarı olarak öne çıkabilir. Afrika tek başına da iyi bir pazar olabilir, çünkü elektriğin olmadığı yerler var ve oralarda enerji tesisleri kurulumu yaygınlaşacak. Nijer ve Gine’de ikişer tane fuel-oil ile çalışan elektrik üretim tesisleri kurduk. Bu tür çalışmalarımızın artacağını düşünüyorum.”

“Ağır hasarlı illerin üretimi Adana’ya yönelmeye başladı”

Adana OSB’de 15 bin metrekaresi kapalı, 20 bin metrekare alanda çalıştıklarını aktaran Karabacak, deprem sonrası bölge sanayisinde yaşanan gelişmelere de değindi. Depremde ağır hasar alan Hatay, Kahramanmaraş gibi illere göre Adana’nın daha az zarar gördüğünü ifade eden Karabacak, “Ağır hasarlı illerden Adana’ya iş gelmeye başladı. Şu anda çoğu tekstil fabrikası yüzde 100 kapasite ile çalışıyor. Tekstil dışındaki diğer sektörlerde de benzer olaylar yaşanıyor” bilgisini verdi.

Karabacak, firma olarak bu süreçteki konumlarını şöyle anlattı: “Adana’daki birçok fabrika diğer ilerin ihtiyacını karşılamaya çalışırken, bir yandan da diğer illerde yıkılan fabrikalar yeniden yapılmaya başlanacak. Bunlar iki yönlü iş artışı getirecek; birincisi yeni tesisler kurulacak ve Barış firması olarak oralarda görev alacağız. İkinci bir faktör de her koşulda verimliliği yükseltmek, girdileri azaltmak, tasarruf etmek, sanayicinin düsturu haline gelmeye başladı. Bunu bir taraftan da Yeşil Mutabakat zorluyor.”