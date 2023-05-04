“Amacımız Samsun’un Türkiye ihracatında aldığı payı yüzde 1’e çıkartmak”

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - 3 Nisan Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açan Samsun İnşaat Fuarı, sektör temsilcileri için ticari bir birleşme noktası olacak. İnşaat fuarı katılımcılarında ilgisiyle her sene büyüyerek devam ediyor. Bunun dışında yurt dışı ziyaretçi için her fuarda yabancı delegasyonları fuara geliyor. Bu sene de yaklaşık 80’e yakın bir kayıt alındı ve yabancı delegasyon fuarı ziyaret edecek.

Yabancı alım heyetleri firmalarla iş bağlantıları yapacak. Bu da bölgenin ihracat rakamlarını yukarıya ivmesini sağlayacak. Libya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetlerinden, Kuzey Afrika’dan, Rusya’dan yabancı alım heyetleri gelecek. Bunlarda hem bölgenin hem de bölgede ki firmaların sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli bir rol oynayacak.

Samsun TÜYAP Fuarcılık Samsun Fuar Merkezi’nde açılışı yapılan fuara, T.C Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)’a bağlı il temsilcileri ve çok sayıda firma sahibi katıldı.

Fuarda açılış konuşmasını yapan TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, geçtiğimiz yıla göre yüzde 17'lik büyüme ile fuarın açıldığını, şuanda ise 33 ülkeden ziyaretçilerin olduğunu ifade etti. Açılışta konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, fuarda aynı zamanda deprem ve deprem unsurlarıyla ilgili halkı bilinçlendirmek için meslek odaların yerini aldığını öte yandan fuarın sektörün üretimine, istihdamına, iç ve dış satışlara katkı sağlayacağını dile getirdiler.

“Fuara 20 bini aşkın ziyaretçi hedefliyoruz”

Bakan Muş, Samsun İnşaat Fuarına 20 bini aşkın ziyaretçinin gelmesini hedeflediklerini söyledi. Fuarda aynı zamanda deprem bölgesindeki yapılacak inşaatlarla ilgili bilgi de veren Muş, “Sanayinin, üretimin ve turizmin gelişmesi için imkanların sağlanması gerekiyor. Bunun yolu ise inşaat sektöründen geçiyor. 2022 yılında inşaat sektörü malzemeleri sektörü tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirdi. Şuanda 11 ili etkileyen depremden dolayı orada 800 bin civarında bağımsız bölümün inşası yapılacak. Türkiye’deki inşaat üreticilerinin kapasiteleri deprem bölgesindeki imalatın altından kalkabilecek seviyeye ulaşmış durumda” diye konuştu.

“Samsun’da tarım arazilerini koruyup boş alanları sanayiye kazandıracağız”

Büyük ölçekli yatırımların gelebilmesi için büyük sanayi parsellerinin OSB içerisinde tahsis edilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Muş, “Samsun’un geçen sene 1.3 milyar dolarlık bir ihracatı oldu. Amacımız ilk etapta Samsun’un Türkiye ihracatında aldığı payı yüzde 1’e çıkartmak ve daha sonra ise yüzde 2’ye doğru taşımak olacak.

Samsun’da 644 bin metrekare arazi üzerinde Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruldu. Şehrimize hayırlı olsun. Serbest Bölgenin alanı 2000’e kadar çıkacak ve Samsun’un ihracatına da büyük katkı sağlayacak. Samsun yeni OSB’nin yer tahsis meselesi vardı. O konuda bugün itibariyle çözüme kavuşturuldu ve müteşebbis heyete tahsisi yapılmış olacak. Bu arazilerimiz ise tarım arazisinden oluşmuyor. Tarım arazilerimizi koruyup, tarım arazisi olmayan yerleri sanayiye kazandıracağız” dedi.