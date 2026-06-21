“Amasya Salatası” Avrupa ve Dubai yolunda

İstanbul’da uzun yıllar meyve-sebze işleme sektöründe üretim mühendisi olarak görev yaparken işi hoşuma gidince "kendim niye yapmayayım?" diyerek iş hayatına atılan Kadın Girişimci Demir, buğun geliştirdiği işi ile uluslararası pazarı hedeflerken köyünde kurduğu Kooperatif ile de tüm köy kadınlarına para kazanarak aile bütçelerine katkı yapmalarının yolunu açtı.

İlk etapta İstanbul’da kardeşiyle kurduğu küçük bir işletmeyle faaliyet gösterdiklerini anlatan Demir, “Halde istediğimiz standartta yaprak bulamayınca ve ilaç kalıntılarıyla karşılaşınca kendi toprağımızda üretim yapmaya karar verdik. Amasya’ya gelip tohumları denedim ve bu işe böyle başladık” dedi.

Hedefte uluslararası pazarlar var

Amasya’nın Yassıçal köyünde üretim yaptıklarını ifade eden Demir, son yıllarda üretim hacminin artmasıyla kadın kooperatifini kurduklarını anlattı. Köyde kadınların üretime katılmasıyla birlikte yeni bir ekonomik model oluşturduklarını belirten Demir, “Önce aile işletmesiydik. İş büyüyünce köydeki kadınlardan da talep geldi ve Dünya Yeşil Miras Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurduk. Şu anda 7 kadın üretim yapıyoruz” diye konuştu.

Ata topraklarında dünya mutfaklarında kullanılan yüksek katma değerli yeşil yapraklı sebzeler, yenilebilir çiçekler ve taze baharatlar ürettiklerini anlatan Demir, hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi. Avrupa ve Dubai pazarına odaklandıklarını belirten Demir, “Şimdi kooperatif olduk, üretim hacmimiz arttı. Hedefimiz ihracat. Avrupa ve Dubai pazarını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm ürünler organik yetişiyor

Üretimlerini bin rakımlı, temiz hava ve temiz toprağa sahip bölgelerde gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, ürünlerini açık alanda ve ilaçsız yetiştirdiklerini kaydetti. Topraklarının yıllardır kimyasal kullanılmadan işlendiğini vurgulayan Demir, “Bilerek açık alanda yetiştiriyorum. Bitki rüzgarı da görüyor, yağmuru da, karın altında da kalıyor. Böyle olunca tohum her yıl daha güçlü hale geliyor ve bu durum raftaki ürünün dayanıklılığına yansıyor” dedi.

Türkiye’de çeşitlilik açısından benzeri olmayan ürünler geliştirdiklerini söyleyen Demir, tek pakette 15-16 farklı yaprağı bir araya getirdiklerini belirterek, “Çeşit anlamında Türkiye’de tekiz. Türkiye’de bu kadar çok renkte salata yapabilen başka bir firma yok. Bir pakette sarı, pembe, kırmızı, turuncu gibi birçok farklı yaprak bulunuyor. Ne kadar çok renk olursa insanların farklı besin değerlerinden faydalanması da o kadar artıyor” diye konuştu.

“Amasya Salatası” markasıyla zincir marketlere de ürün gönderdiklerini ifade eden Demir, ihracata yönelik ambalajlama ve paketleme çalışmaları için TÜBİTAK ile iş birliği sürecine başladıklarını söyledi. Demir, “Bu yıl ihracat hedefimiz doğrultusunda TÜBİTAK ile çalışmaya başlıyoruz. Ambalajlama ve paketleme konusunda bize danışmanlık verecekler” dedi.