Amasya’da geliştirilen Harşena-A05 tarım ve keşif görevlerine hazırlanıyor

Tarım alanlarında dron teknolojileriyle zirai ilaçlama ve gübreleme hizmeti sunan şirket, aynı zamanda Çukuroava Havacılık sertifikalı İHA pilot eğitimleri vererek bölgedeki çiftçilere ve sektör profesyonellerine teknolojik çözümler sağlıyor. Firma ayrıca, Türkiye’nin lider döner kanatlı İHA üreticilerinden Baibars Mekatronik Havacılık’ın bölge bayiliği ve teknik servis faaliyetlerini de yürütüyor.

Şirket Genel Müdürü Ufuk Aksoy, geliştirdikleri platformun klasik dronlardan farklı olarak keşif, gözetleme, analiz ve saha kontrol görevlerine odaklandığını söyledi. Dikey iniş-kalkış yapabilen Harşena-A05’in piste ihtiyaç duymadan görev yapabildiğini belirten Aksoy, platformun Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yaptıkları hava platformuna “Harşena” ismini vermelerinin özel bir anlam taşıdığını anlatan Aksoy, “Amasya’da Harşena Dağı bulunmaktadır. Şehrimizin kalesi ve kral mezarlıkları burada yer alıyor. Harşena, Amasya için önemli bir sembol. Harşena Dağı’nın zirvesine çıktığınız zaman şehre hâkim bir noktada bulunuyorsunuz. Biz de geliştirdiğimiz platform keşif, gözlem ve analiz görevlerine uygun olduğu için bu ismi tercih ettik” dedi.

Sabit kanatlı hava araçları gibi süzülerek uçuyor



Harşena projesi üzerinde üniversite yıllarından bu yana çalıştığını ifade eden Aksoy, platformun teknik geliştirme sürecinin devam ettiğini söyledi, VTOL sistem tercih etmelerinin en önemli nedenlerinden birinin havada uzun kalış süresi olduğunu belirtti. Harşena-A05’in bulunduğu noktadan dikey iniş-kalkış yapabildiğini ve havada sabit kanatlı hava araçları gibi süzülerek uçuş gerçekleştirdiğini anlatan Aksoy, yaptıkları cihazın özellikle tarımsal analiz, arazi kontrolü, keşif ve gözlem görevlerinde önemli avantaj sağladığını ifade etti. Aksoy, şöyle devam etti:

“Harşena-A05, tamamen keşif, gözetleme ve analiz amacıyla geliştirildi. Entegre edilecek kamera ve sensör sistemleri sayesinde tarım arazileri havadan analiz edilebilecek. Tarladaki hastalık belirtileri, sulama ihtiyacı veya gübre eksiklikleri gibi birçok veri havadan tespit edilebilecek. Bunun yanında platform; keşif, gözlem ve arama-kurtarma gibi farklı görevlerde de kullanılabilecek şekilde geliştiriliyor. Baibars tarım dronlarımız ve endüstriyel insansız hava araçlarımız ile farklı alanlarda hizmet vermeye devam ediyoruz.”