Amerikalı şefler, Türk genç şeflerle mutfağa girdi

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ABD’ye gıda ihracatını artırmak için 5 yıldır başarıyla sürdürülen Turkish Tastes isimli Turqualıty Projesi kapsamında Amerikalı şefler Reimund Pitz ve Jay Marshall, Türkiye’de lezzet noktalarını ziyaret etti, Yaşar Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle muftağa girdi.

Turkish Tastes Projesi’nin ikinci fazının hayata geçtiğini, Akdeniz mutfağının ürünlerini sunan Türk gıda sektörünün ABD pazarında ticarileşme aşamasına geldiğini söyleyen Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, Türk kekiğini, balığını, hububatını, kuru meyvelerini, zeytin ve zeytinyağlarını, meyve sebzelerini, yumurtasını kullanmalarını istiyoruz. 5 yıldır bu amaçla başarılı bir proje yürütüyoruz. Üniversitelerle, şeflerle güzel iş birlikleri yaptık. 2018 yılında ABD’ye gıda ihracatımız 708 milyon dolar iken 2023 yılı sonunda 1 milyar 712 milyon dolara ulaştık. Bu başarıda Turkish Tastes projemizin payı büyük” diye konuştu.

ABD’ye hava kargo ile balık ihracatımız hız kazandı

Dünya’nın protein açığını kapattıklarını paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, ABD’ye Türk Hava Yolları Kargo ile taze balık ihracatının hız kazandığını belirterek, “ABD’ye ihracatta da levrek ve çipura öne çıkıyor. Son dönemde Türk somonu ihraç etmeye başladık. Peynir ürünlerimiz yöresel marketlerde raflarda yerini alıyor. Düzenli olarak bal ve yumurta ihraç eder hale geldik. Protein esaslı beslenme obeziteyi engelliyor. Ürünlerimizin içindeki değerli yağ asitleri beyin fonksiyonlarına direkt katkı sağlıyor ve akıllı nesillerin yetişmesini sağlıyor” dedi.