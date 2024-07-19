Ana Konteyner Limanı tartışmasının netlik kazanması bekleniyor

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin için planlanan Ana Konteyner Limanı’nın Adana’da inşa edileceği yönündeki haberler bir yanda sevinç, diğer yanda tepkiyle karşılandı. Mersin’deki STK’lar ve iş dünyası temsilcileri ardı ardına açıklamalar yayınlayarak projeye ev sahipliği yapmak istediklerinin altını çizdi.

Ana Konteyner Limanı yatırımının 90’lı yılların başında konuşulmaya başladığını belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, 28 yıldır gündemde olan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın lojistik ana planında 2024-2029 yılları arasında yaklaşık 4 milyar dolar yatırım bedeliyle Mersin’de yapılacağının bildirildiğini anımsattı. Son yapılan açıklamalarda, Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımına çok yakın bir yer olan Adana-Yumurtalık’ta yapılması düşünülen bir liman yatırımından daha bahsedildiğini dile getiren Çakır, “Mersin kamuoyu, doğal olarak bunu Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımına olumsuz bir etki yaratıp yaratmayacağı konusunda endişeleniyor. Ülkenin lojistik başkenti olarak nitelenen ve en az 150 yıllık bir lojistik kenti kent olan Mersin 28 yıldır Ana Konteyner Limanı beklerken, yetkililerin açıklamaları kafa karıştırmıştır. Bir bilgi hatası varsa düzeltilmelidir. Doğru ve net bir açıklamayla bu karmaşa giderilmelidir. Sadece Mersin’e değil, Çukurova’ya, Doğu Akdeniz’e ve tüm hinterlanda büyük katkı sağlayacak olan Mersin Ana Konteyner Limanı yatırımı bir an önce başlamalıdır” dedi.

“Israrcı olmaya devam edeceğiz”

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan kamuoyunu aydınlatacak net bir açıklama beklediklerini ifade ederek, “Mersin Ana Konteyner Limanı’nın ismi 11’inci Kalkınma Planı’nda Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘Ana konteyner limanın yeri Mersin’dir, başka yere yapmak gibi bir düşüncemiz yok’ dedi. Ancak çok değil, 3 yıl sonra fizibilite ve ÇED raporları tamamlanan limanın Adana Yumurtalık’ta yapılacağı ortaya çıktı. Tepkiler üzerine bakanlık, Adana’ya yapılacak ana konteyner limanının farklı proje olduğunu söylese de yatırım için somut adım bekleyen Mersinliler verilen cevapla tatmin olmadı. Kent, gösterilen yoğun tepkilerden dolayı bu açıklamanın yapıldığını, Mersin’in uzun yıllardır beklediği yatırımın kaydırıldığına inanıyor. Kentimize söz verilen limanın hayata geçirilmesi için ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Yıllık 12 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle 355 milyon Euro bedelle inşa edilecek yeni limanın Mersin dışında bir yere yapılması, yatırımı tehlikeye sokacaktır” diye konuştu.

AK Partili Kıratlı, ‘sorun yok’ dedi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da Mersin Ana Konteyner Limanı projesinin iptal olmadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Mersin ve Adana limanlarının Çukurova’ya kazandırılacağı yönünde bildirimde bulunduğunu aktaran Kıratlı, “Mersin limanıyla ilgili ilk etap proje çalışmaları bakanlık uzmanlarınca tamamlandı. İkinci aşamada etüt proje ihalesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda; genel vaziyet planı, kesitler, yaklaşık maliyet ve fizibilite raporu hazırlanmasıyla ilgili süreçler tamamlanacak. Sözleşme imzaladı, çalışmalara başlandı. Mersin limanının doğu kesimine rastlayan sahil şeridindeki en uygun alanda yeni liman teşkili planlanıyor” ifadesini kullandı.