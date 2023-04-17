‘Anadolu Kadınları Haklarını Konuşuyor Projesi’ Adana ile devam etti

ADANA - Adana Kız Lisesi’nde gerçekleşen eğitimler, GİFED Başkanı Huriye Serter ve İŞKAD Başkanı Berman Mantı’nın yanı sıra eğitmenler ve İŞKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Belkıs Yakıcı ile Sakine Gökdoğan tarafından verildi.



GİFED Başkanı Huriye Serter, yaptığı konuşmada ‘Anadolu Kadınları Haklarını Koruyor Projesi’nde; temel haklar ve adalete erişim, kadın-erkek eşitliği, kadın-erkek ayrımcılığı, kurumsal mücadele ve politikalar gibi konularda eğitim verildiğini söyledi. Eğitimler sonucunda kadınların haklarını konuşabilecek ve savunabilecek konuma gelmelerini hedeflediklerini vurgulayan Serter, bu konuda farkındalıklarını ve bilgilerini artırmak için yola çıktıklarını kaydetti.

Mantı: Hak bilincinin günlük hayata geçirilmesi gerekiyor



İŞKAD Başkanı Berman Mantı ise çalışmalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Proje, kadınları, geleneklerle çerçevelenmiş ‘yazılmamış/sözlü yasalar’ da dahil, ulusal ve uluslararası yazılı yasal haklarının uygulanması ve hak bilincinin günlük hayata geçirilmesini sağlayacak stratejiler geliştirme konusunda desteklemek, kadınların toplumsal anlamda rol ve statüsü olarak doğru yerde olmasını desteklemek, kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerini desteklemeyi, kadınların yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örgütlenme çabalarında katalizör işlevi görmeyi amaçlıyor.”

Hedef kitle 18-30 yaş arası kadınlar



Projenin hedef kitlesini GİFED bünyesindeki 8 kadın derneğinin üyeleri ile 8 ilde yaşayan, ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-30 yaş arası kadınlar oluşturuyor. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından fonlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Konak Belediyesi paydaşlığında ve İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü katılımıyla GİFED’in verdiği eğitimler 8 pilot şehirde uygulanıyor.