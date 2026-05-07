Anadolu’nun kokularını dünyaya taşıyan markaya ödül

EKONOMİ (BURSA) - Bursa doğumlu kimya mühendisi ve parfümör Fulya Yahya Özsan, kurucusu olduğu Soul of Caria markasıyla İstanbul’da düzenlenen Marie Claire Fragrance Awards 2026 kapsamında ödüle layık görüldü. İstanbul’da ilk kez düzenlenen Marie Claire Fragrance Awards 2026’da parfüm sektörünün farklı alanlarında ödüller verildi. Gecede; şişe tasarımı, sanat iş birlikleri, kadın istihdamı ve duyusal tasarım gibi kategoriler öne çıktı. Özsan’ın markası, Anadolu’nun doğal bitki örtüsünü ve kültürel mirasını parfüm tasarımlarına taşımasıyla dikkat çekti. Bodrum merkezli marka, özellikle yerel kokuları modern yorumlarla sunması nedeniyle sektör temsilcilerinden ilgi gördü. Fulya Yahya Özsan, parfümün yalnızca bir kozmetik ürünü değil, aynı zamanda hafıza ve duygu taşıyan bir anlatım biçimi olduğunu belirterek, Anadolu’nun koku kültürünü dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır Bodrum’da yaşayan Özsan, kimya mühendisliği eğitiminin ardından Paris Versailles Üniversitesi’nde parfüm ve koku alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Uluslararası koku sektöründe 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Özsan, Bodrum’da kurduğu markayla Anadolu’nun botanik zenginliğini modern parfümeri anlayışıyla bir araya getiriyor.