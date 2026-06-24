Anahtar teslim projelerle öne çıkan RDA İnşaat’ın Vega Kanyon Projesi hızla yükseliyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da gayrimenkul geliştirme, proje yönetimi ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren RDA İnşaat ve Müşavirlik, sektördeki 20 yılı aşkın tecrübelerini Vega Kanyon projesiyle yatırımcılara sunuyor.

Şirket ortakları R. Raşit Dağ ve Hidayet Anbar, şirket markasının yeni olmasına rağmen yönetim kadrosunun ve ekibin uzun yıllardır konut, ticari alan, eğitim yapıları, site yenileme projeleri ve yatırım geliştirme süreçlerinde görev aldığını belirterek, kendilerini sadece bina yapan bir firma değil, yatırımcıların ve arsa sahiplerinin projelerini fikir aşamasından teslim sürecine kadar yöneten bir çözüm ortağı olarak tanımladıklarını ifade etti.

Hem Yaşam Hem Yatırım Projesi

Vega Kanyon’un tasarım sürecinde hem oturum amaçlı kullanıcıların hem de yatırımcıların ihtiyaçlarının dikkate alındığını belirten RDA İnşaat ve Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dağ “Fonksiyonel daire planları, günlük yaşamı kolaylaştıran ticari alanlar ve merkezi konumuyla ailelerin rahat yaşayabileceği bir proje oluşturmayı hedefledik. Amacımız sadece konut üretmek değil, uzun yıllar değerini koruyacak bir yaşam alanı ortaya koymak” dedi.

Yaklaşık 250 milyon TL yatırım büyüklüğüne sahip olan Vega Kanyon, toplam 32 konut ve 17 ticari üniteden oluşuyor. Projede toplam 49 bağımsız bölüm yer alırken, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediği ve teslimlerin 2026 yılı sonunda gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Beyhekim-Yazır Hattında Stratejik Konum

Projenin bulunduğu bölgenin Konya’nın gelecekteki gelişim akslarından biri olduğuna dikkat çeken Dağ, Vega Kanyon’un Yazır’ın gelişimini tamamlamış bölgelerinden ziyade Beyhekim yönüne doğru büyüyen yeni gelişim hattında yer aldığını vurguladı.

Bölgedeki yeni sağlık yatırımları, ulaşım imkanları ve ticari hareketliliğin her geçen gün arttığını ifade eden Dağ, önümüzdeki yıllarda bölgenin Konya’nın en önemli yaşam ve yatırım merkezlerinden biri haline geleceğini düşündüklerini söyledi.

Hastane Yatırımları Bölgeyi Güçlendirecek

Vega Kanyon’un en önemli avantajlarından birinin hastane imarlı arsaya komşu konumda bulunması olduğuna dikkat çeken firma yetkilileri, sağlık yatırımlarının bir bölgenin gelişimini hızlandıran en önemli unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Bu durumun hem konut hem de ticari alanlar açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden yetkililer, özellikle sağlık yatırımlarıyla birlikte bölgede eczane, medikal ve sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösterecek işletmeler için ciddi bir potansiyel oluşacağını ifade etti.

Projede yer alan ticari ünitelerin eczane yönetmeliğine uygun ölçü ve teknik kriterlerde planlandığı da açıklandı.

Kişiye Özel Ödeme Modelleri

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara farklı finansman alternatifleri sunduklarını belirten Dağ, peşin alımlarda avantajlı fiyat seçenekleri oluşturduklarını, bunun yanında firma bünyesinde kişiye özel ödeme planları da hazırlayabildiklerini söyledi.

Amaçlarının finansmana erişimi kolaylaştırmak olduğunu ifade eden yetkililer, müşterilerin ihtiyaçlarına göre esnek çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

“Konut Talebi Erteleniyor, Ortadan Kalkmıyor”

Mevcut ekonomik koşulları da değerlendiren R. Raşit Dağ, yüksek faiz ortamının kısa vadede talebi yavaşlattığını ancak talebin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.

Türkiye’de nüfus artışı, yeni hane oluşumları ve güvenli yatırım arayışının konut sektörünü canlı tuttuğunu belirten Dağ, faizlerde yaşanacak normalleşmeyle birlikte piyasada yeniden önemli bir hareketlilik beklediklerini ifade etti.

Maliyet Artışlarına Karşı Planlı Strateji

Son yıllarda inşaat sektörünün en önemli gündem maddelerinden birinin maliyet artışları olduğunu belirten Raşit Dağ, Vega Kanyon’da satın alma süreçlerinin büyük bölümünü proje başlamadan önce tamamladıklarını açıkladı.

Bu sayede yüksek enflasyon dönemindeki maliyet artışlarından önemli ölçüde korunduklarını ifade eden Dağ, planlı satın alma stratejisinin hem yatırımcıları hem de müşterileri maliyet dalgalanmalarına karşı koruduğunu söyledi.

AKF Grup İş Birliğiyle Hayata Geçiyor

Vega Kanyon’un yalnızca bir konut projesi olmadığını vurgulayan Raşit Dağ projenin aynı zamanda geliştirdikleri yatırım ve proje yönetimi modelinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

AKF Grup ile birlikte yürütülen projenin, yatırımcı ile profesyonel proje yönetiminin bir araya geldiğinde başarılı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini gösterdiğini ifade eden Dağ, önümüzdeki dönemde Konya başta olmak üzere farklı bölgelerde konut, ticari alan ve kentsel dönüşüm projeleri üzerinde çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

“Konya’nın Geleceğine Güveniyoruz”

Konya’nın üretim gücü, sanayisi, tarımı ve üniversiteleriyle büyümeye devam ettiğini belirten RDA İnşaat Sahibi Dağ, bu büyümenin gayrimenkul sektörüne de olumlu yansıyacağını düşündüklerini söyledi.

Özellikle Selçuklu ilçesindeki Beyhekim-Yazır gelişim hattının önemini koruyacağını ifade eden Dağ, sağlık yatırımlarının bulunduğu bölgelerin ön plana çıkacağını kaydetti. Bunun yanında Meram’da hız kazanan kentsel dönüşüm projelerinin de önemli fırsatlar oluşturacağını ve bölgedeki yenilenme sürecinin gayrimenkul değerlerine ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Raşit Dağ, “ Biz RDA olarak sadece yapı üretmeyi değil, güven üretmeyi hedefliyoruz. Vega Kanyon da bu anlayışın bir sonucu. Hem inşaatını yapıyoruz, hem hukuku ve mali süreçleri takip ediyoruz. Hem de tek satış yetkilisiyiz. Yani şehirde tam kapsamlı hizmet veren bir firmayız. Kaliteli, sürdürülebilir ve yatırımcısına değer kazandıran projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Konya’nın gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek bizim için ticari bir faaliyetten çok daha fazlasını ifade ediyor” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.