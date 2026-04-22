ANASİAD üyeleri ekonomik gündemi değerlendirdi

EKONOMİ (BURSA) - Toplantıda katılımcılar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak mevcut ekonomik koşulları değerlendirirken, önümüzdeki döneme ilişkin proje ve iş geliştirme alanlarına dair fikirlerini paylaştı. ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Birkan, derneğin büyüyen yapısına dikkat çekerek, üyeler arasındaki dayanışmanın iş dünyasında daha etkin ve çözüm odaklı adımlar atılmasına katkı sağladığını belirtti. Birkan, “ANASİAD olarak her geçen gün daha güçlü bir yapıya ulaşıyoruz. Bu birliktelik, Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalarımızı daha kararlı şekilde sürdürmemize imkân tanıyor” dedi.

ANASİAD Bursa Şube Başkanı Veysel Özdemir ise Bursa Şubesi’nde yeni üye kabul sürecinin başladığını açıklayarak, bu adımın kent iş dünyasına yeni bir dinamizm kazandıracağını ifade etti. ANASİAD Kurucu ve Onursal Başkanı Eyüp Kutlucan da derneğin büyüme eğilimini sürdürdüğünü belirterek, bu gelişmenin hem Bursa iş dünyası hem de ülke ekonomisi açısından yeni fırsatlar oluşturduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçim sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. BTSO Seçim Komitesi Başkanı Taner Eke ile BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve ANASİAD Yüksek Danışma Meclisi Başkanı Erol Dağlıoğlu, yaklaşan seçimlere dair değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. ANASİAD yönetim kurulu, yüksek danışma meclisi ve dernek üyelerinin katıldığı toplantı, iş dünyası temsilcileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve yeni iş bağlantılarının geliştirilmesine katkı sağladı.