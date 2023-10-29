Ankara’daki Beşiktaşlılar Atatürk’ün huzurunda
2 bin kişilik Beşiktaş taraftar grubu, Atatürk’ün mozolesini ziyaret etti.
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HÜSEYİN GÖKÇE
Anadolu Beşiktaşlılar derneğinin koordinasyonunda bir araya gelen Ankara Çarşı, Ankara ÜniBJK Ankara BJK Lise gruplarının yanı sıra çok sayıda Beşiktaşlı tarftar, Anıtkabir’deydi.
Anıtpark’ta buluşan yaklaşık iki bin kişilik taraftar grubu, daha sonra Atatürk’ün mozolesini ziyaret etti. Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.