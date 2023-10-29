  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Ankara’daki Beşiktaşlılar Atatürk’ün huzurunda
Takip Et

Ankara’daki Beşiktaşlılar Atatürk’ün huzurunda

2 bin kişilik Beşiktaş taraftar grubu, Atatürk’ün mozolesini ziyaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara’daki Beşiktaşlılar Atatürk’ün huzurunda
Takip Et

HÜSEYİN GÖKÇE

Anadolu Beşiktaşlılar derneğinin koordinasyonunda bir araya gelen Ankara Çarşı, Ankara ÜniBJK Ankara BJK Lise gruplarının yanı sıra çok sayıda Beşiktaşlı tarftar, Anıtkabir’deydi.

Anıtpark’ta buluşan yaklaşık iki bin kişilik taraftar grubu, daha sonra Atatürk’ün mozolesini ziyaret etti. Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.