Anlaşmazlık metal iş kolunda eylemleri başlattı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül tarihinde başlayan 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması ve 22 Kasım tarihindeki son toplantıda uyuşmazlık tutanağının tutulmasının ardından, sendika MESS’e karşı eylem sürecini başlattı. İlk eylemimizi, 7 Aralık Perşembe günü MESS’in İstanbul’daki Merkez Ofisi ile Ankara, İzmir ve Bursa’daki bölge temsilciliklerinin önüne siyah çelenk bırakarak gerçekleştiren sendika üyeleri son olarak Tofaş Otomobil Fabrikası ve AKA Otomotiv’in yemekhanesinde çatal bıçakları masaya vurarak eylem yaptı.

Türk Metal Sendikası adına yemekhanede işçilere bildiri okuyan Türk Metal Sendikası Tofaş Bölge Sorumlusu Mustafa Molla, “2023 - 25 toplu iş sözleşmelerinde 3,5 ayı geride bıraktık. Bu zaman zarfında elimizde sadece işveren sendikası MESS tarafından bize dayatılan yüzde 35’lik bir ücret zammı teklifi var. Yoksulluğun alıp başını gittiği, enflasyon canavarının ücretlerimizi erittiği bir dönemde onca görüşmeye rağmen bize diretilen yüzde 35’lik komik ücret zammını Türk Metal Sendikası olarak kabul etmiyoruz. Eylemlerimize bugün buradan başlıyoruz” dedi.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yapılan 5 oturumda, 46 ana madde, 5 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 1 yönetmelik üzerinde anlaşma sağlandı. Görüşmelerde 33 ana madde, 47 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 83 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadı. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta geliyor.