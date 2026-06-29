Anot Group/ Mustafa Gönenli “ihracat ağını büyütüyoruz”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in katma değeri yüksek ürün ihracatı yapan firmaları arasında yer alan Anot Group, 1982 yılında 25 metrekarelik küçük bir atölyede başlayan yolculuğunu, bugün çok lokasyonlu üretim altyapısı, mühendislik gücü ve küresel satış ağıyla sürdürülebilir bir sanayi modeline dönüştürdü. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle beş farklı sektörde faaliyet gösteren grup, yüksek teknolojiyle desteklenen üretim süreçleri ve Ar-Ge yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Sanayi yolculuklarının her aşamasında yenilikçi yaklaşımı benimsediklerini belirten Anot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gönenli, bugün 34 bin metrekareye yaklaşan tesis ve depo alanına ulaştıklarını aktardı. Eskişehir başta olmak üzere Bursa, İstanbul, Ege Bölgesi ve Katar’da satış ofisleri ve depolarla hizmet verdiklerini söyleyen Gönenli, altı farklı lokasyonda faaliyet gösterdiklerini açıkladı. 40’tan fazla mühendis ve 200’ü aşkın çalışanla büyümeye devam ettiklerini kaydeden Mustafa Gönenli, “Bizim en önemli prensibimiz kazandığımız her kuruşu yeniden işimize yatırmak oldu. Kişisel yatırımlar yerine üretim kapasitemizi büyütmeyi tercih ettik. Hatta bunu anlatmak için sık sık şu örneği veririm; çocuklarım hâlâ kirada oturuyor çünkü biz kazancımızı bireysel varlıklara değil üretime yönlendirdik. Alacaklarımıza karşılık geçen gayrimenkulleri bile kira geliri için tutmak yerine nakde çevirip makineye, teknolojiye ve istihdama yatırıyoruz. Ayakta kalmamızın en büyük sebebi budur. Üretimin sürekliliğini sağlamak bizim için her şeyden daha değerlidir” diye konuştu.

Beş farklı sektörde entegre üretim

Anot Group bünyesindeki Anot Makine A.Ş. ve Anot Endüstri A.Ş.’nin grubun lokomotif şirketleri olduğunu ifade eden Gönenli, faaliyet alanlarının makine üretiminden robotik sistemlere kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını belirtti. Anot Makine tarafında plastik enjeksiyon ürünleri ve kalıp üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Gönenli, OEM kapsamında ev tipi davlumbaz üretimi de yaptıklarını söyledi. Anot Endüstri’de ise elektrik, endüstriyel otomasyon, mekatronik ve robotik alanlarında mühendislik çözümleri sunduklarını dile getirdi. Alçak gerilim dağıtım panoları üretiminin yanı sıra tasarım, projelendirme ve elektromontaj süreçlerini yürüttüklerini belirten Gönenli, 13 global partnerle resmi çözüm ortaklığı kapsamında anahtar teslim otomasyon projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Antiq markasıyla son kullanıcıya açıldı

Anot Group’un büyüme stratejisinde markalaşmanın önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Gönenli, Antiq markasıyla doğrudan tüketici pazarına girdiklerini belirtti. Üç yılı aşan Ar-Ge süreci sonunda geliştirilen elektrikli barbekünün ilk ihracatının Avustralya’ya gerçekleştirildiğini ifade eden Gönenli, outdoor mutfak konsepti etrafında geniş bir ürün ailesi oluşturduklarına dikkat çekerek, “Antiq markamız yalnızca bir ürün değil, bir yaşam konsepti olarak tasarlandı. Elektrikli barbekü ile başladık ancak outdoor mutfak sistemleri, aksesuarlar ve farklı elektrikli çözümleri kapsayan geniş bir ürün ailesi geliştiriyoruz. Hem tasarım hem fonksiyon açısından global pazarda fark yaratacak ürünler üretmek istiyoruz. Yurt içinde daha geniş bir tüketici ağına ulaşmak için bayilik sistemine geçtik. Nicelikten ziyade niteliğe önem veriyoruz. Şu an dört ana bayimiz olsa da bu bayilerin farklı şehirlerdeki şubeleriyle birlikte on beş noktaya ulaşmış durumdayız. İhracat tarafında ise Katar’daki şirketimiz üzerinden Orta Doğu pazarında Antiq markasıyla güçlü bir şekilde yer alacağız” dedi.

Üretimin yüzde 30’u ihracata gidiyor

Üretimin yaklaşık yüzde 30’unu ihracata yönlendirdiklerini belirten Mustafa Gönenli, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın güçlü pazarlar arasında bulunduğunu söyledi. ABD, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Katar, Tunus, Romanya, Güney Afrika, Azerbaycan, Arjantin, Brezilya, Pakistan, Umman, Rusya ve Tayland’a ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Gönenli, “İhracatta temel hedefimiz yalnızca ülke sayısını artırmak değil, sürdürülebilir ve kalıcı iş birlikleri kurmak. Önümüzdeki dönemde Amerika pazarında daha güçlü bir yapılanma kurmak istiyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz mühendislik gücünü dünya pazarlarına taşımayı stratejik hedef olarak görüyoruz. İhracat ağımızı büyütürken katma değeri yüksek ürünlere odaklanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 2020 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından “en katma değerli ihracat” ödülüne layık görülmelerinin bu stratejinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Gönenli, teknoloji odaklı üretimin rekabet gücünü artırdığını söyledi.

Yeni yatırımlar gündemde

Piyasalardaki toparlanmayla birlikte yeni yatırımları değerlendirdiklerini ifade eden Mustafa Gönenli, otomasyon ve makineleşme seviyesini daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Beyaz eşya sektöründeki hareketliliğin üretim planlarını destekleyeceğini belirten Gönenli, teknoloji yatırımlarının devam edeceğini kaydetti. Gönenli, “Yeni marka yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Sanayide yüksek katma değerli üretim modeliyle küresel pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz” dedi.