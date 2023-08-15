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Antalya Akseki'de orman yangını çıktı

Yangına, 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale ediliyor.