Antalya elektrik tüketiminde rekor kırdı

ANTALYA

Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz’de aşırı sıcakların elektrik tüketimine her gün yeni rekor kırdırdığı belirtildi.

İklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıkları ve yüksek nemle birlikte başta turistik oteller olmak üzere konut ve işyerleri ile fabrikalarda klima kullanımı çok yoğun artış gösterdi. Hava sıcaklıklarının zaman zaman aşırı nemle birlikte hissedilir 60 dereceye kadar çıktığı oldu. Bu nedenle AEDAŞ’ın hizmet bölgesinde elektrik tüketimi neredeyse her gün yeni bir rekor kırdı.

AEDAŞ verilerine göre özellikle turizmin başkenti Antalya’daki yüksek enerji talebinin etkisi ile 19 Temmuz Cuma günü bölgede yılın en yüksek tüketim rakamına ulaşıldı. Ancak bu rakam önce 22 Temmuz Pazartesi ardından da 23 Temmuz Salı günü aşıldı. 23 Temmuz’da bölgedeki toplam elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı gününe göre yaklaşık yüzde 14,3 artarak 51 bin 288 MWh’den, 58 bin 606 MWh’ye çıktı.

Aşırı sıcak havalar ve yüksek nem oranları Türkiye’nin pek çok kentinde etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “tehlikeli sıcaklık” uyarısı verdiği Antalya ve ilçelerinde yoğun klima kullanımının da etkisi ile Akdeniz Bölgesi’nde elektrik tüketiminde ciddi artışlar gözlendi.

Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ verilerine göre, Batı Akdeniz bölgesinde elektrik tüketimi son günlerde peş peşe rekor kırmaya başladı.

AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, artan elektrik talebine yanıt vermek, kesintisiz, güvenli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını bildirdi. Baydar, şunları kaydetti:

‘’Özellikle yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği Antalya’da artan nüfusun yanı sıra sıcak hava ve beraberinde gelen nem, elektrik tüketimine de yansıyor. Gerek turistik tesislerde gerekse meskenlerde klimaların yoğun olarak kullanılması enerji hatlarında aşırı yüklenmeye neden oluyor. Tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak, artan talebe yanıt vermek için acil eylem planını devreye almış durumdayız.’’

Arızalara karşı sahadaki personel sayısını takviye ekipler ile güçlendirdiklerini ifade eden Baydar, şöyle devam etti:

‘’Diğer yandan da arızaları önceden yakalayabilmek için teknolojinin tüm olanaklarını kullanıyoruz. Arıza, bakım ve onarım ekiplerimiz gün içinde bazen öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceleri aştığı koşullarda büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor. Enerji altyapımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve olası arızalara karşı hızlı müdahale edebilmek için hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz.’’.

Alanya’da tüketim yüzde 30 arttı

Yaz aylarının başından itibaren elektrik tüketiminde geçen yıllara göre çok ciddi artışlar yaşandığını vurgulayan İlkay Baydar, bu yıl Haziran ayında da yüksek sıcaklıkla birlikte Antalya ve ilçelerinde elektrik talebinde aşırı bir yükselme olduğuna dikkat çekti. Baydar, şunları kaydetti:

‘’Örneğin bölgemizin önde gelen turistik destinasyonları arasında yer alan Alanya’da son yıllarda yeni yapılaşmalardaki artış ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar elektrik tüketimini büyük oranda etkiledi. 2023 Haziran’ına göre bu yıl aynı döneminde Alanya’daki elektrik tüketiminde yüzde 30’lara varan bir artış yaşandı. Gerek Alanya gerekse hizmet verdiğimiz her noktada artan talebe en iyi yanıtı vermek için yatırım, bakım-onarım çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.”