Antalya’da karşılıksız çek sayısı temmuzda 10 kat arttı

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Ali Çandır, bölge ve ülke ekonomisi hakkında son gelişmeleri değerlendirdi.

Antalya’nın yıllardır ‘borcuna sadık’ il konumunda olduğunu ifade eden Çandır, son dönemlerde bu anlayışın yok olmaya başladığını söyledi.

Tüketici kredilerinin yıllık ortalama yüzde 125 oranında artarken, ticari kredilerin sadece yüzde 67 arttığını ifade eden Çandır, şunları kaydetti.

‘’Tarım sektöründe ise Antalya'da yıllık kredi büyümesi yüzde 81 iken, Türkiye genelinde yüzde 108 olmuştur. Bu durum, Antalya tarımının diğer bölgelere göre daha fazla finansman sıkıntısı yaşadığının göstergesidir. Öz sermayesi zaten zayıf olan sektörümüz, bu durumdan ayrıca olumsuz etkilenmektedir. Ziraat Bankası tarafından kullandırılan devlet destekli tarımsal krediler, sektörümüz için büyük bir öneme sahiptir. Üyelerimiz ve sektör paydaşları, Ziraat Bankası tarımsal kredi limitlerinin piyasa koşullarına uygun şekilde yükseltmesini talep etmektedir. Diğer sektörlerde kredi limitleri sürekli güncellenirken zirai kredilerin bu alanda geri kalması, tarımı olumsuz etkilemektedir.’’

Karşılıksız çek sayısında 10 kat artış

Antalya'da çekle yapılan işlemlerin hacminin, uzun zamandır Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini anımsatan Çandır, şöyle devam etti.

‘’Ancak temmuz ayında, resmi enflasyonun ve önceki eğilimin çok üzerinde bir büyüme yaşadık. Antalya'da temmuz ayında yıllık yüzde 248'lik bir artış yaşanırken, Türkiye genelinde bu oran yüzde 188'de kaldı. Bu durum, parasal sıkılaştırmanın Antalya iş dünyasına daha fazla yansıdığını ve nakit akışının ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak krediye erişemeyen iş insanlarımız çeke yüklenmiş durumdadır. Karşılıksız çek tutarlarında da beklenmedik bir artış yaşandı. Temmuz ayında yıllık olarak Türkiye'de 5 kat civarında bir artış görülürken, Antalya'da 10 katın üzerinde bir artış yaşandı.’’

Kapanan şirket sayısı artıyor

Protestolu senet hacminin de temmuz ayında yıllık yüzde 142 artarak yüzde 87 artan Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Ali Çandır, ‘’Antalya iş dünyasının borçlarına karşı gösterdiği yüksek sadakat, bu dönemde zedelenmiş görünmektedir. Normalde Antalya’da kurulan şirketlerin sayısı Türkiye ortalamasının üzerinde, kapanan şirketlerin sayısı ise Türkiye ortalamasının gerisinde kalırdı. Ancak temmuz ayında yıllık olarak kurulan şirketlerin sayısında kentimizde eksi yüzde 5 düşüş yaşanırken, Türkiye genelinde yüzde 12 artış olmuştur. Kapanan şirketlerin sayısında ise kentimizde yüzde 94 oranında büyük bir sıçrama olurken Türkiye genelinde yüzde 30 oranında daha ılımlı bir artış meydana gelmiştir’’ dedi.

Antalya’nın ekonomik durumunun, ülke ortalamasına göre daha olumsuz bir eğilim gösterdiğine dikkat çeken Çandır, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Antalya, ülkemiz ekonomisinin yüzde 2,5 ila yüzde 3.4’lük bir bölümünü oluşturmaktadır. Buna karşılık çekle işlem hacmi, karşılıksız çek, protestolu senet ve krediler gibi göstergelerde daha yüksek paya sahibiz. Bu ve benzeri göstergelerle üretkenliğimiz ve verimliliğimiz açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Bu yeni eğilim, kentimizin 40 yıllık ortalamasını da düşürmektedir. Bu nedenle, kentimizin geleceği için çok dikkatli ve duyarlı davranmalıyız. Antalya ekonomisi, Türkiye'nin en dinamik ve belirli sektörlerde uzmanlaşmış ekonomilerinden biridir. Tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında önemli bir üretim kapasitesine ve istihdam potansiyeline sahiptir.’’