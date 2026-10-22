Antik tiyatro dünyaca ünlü suluboya ressamlarını ağırladı

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Yürütülen kazı çalışmalarının ardından restorasyon sürecine hazırlanılan Konuralp Antik Tiyatrosu, bu kez dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıları ağırladı. Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Akçakoca Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında Düzce’ye gelen 16 ülkeden ünlü suluboya sanatçılarının da aralarında bulunduğu 81 ressam, yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Konuralp Antik Tiyatrosu’nu tuvallere taşıdı.

“Kültürler Buluşuyor” temasıyla gerçekleştirilen festival kapsamında kente gelen ressamlar, Akçakoca’nın tarihi ve turistik noktalarının ardından Konuralp Antik Kenti ve Antik Tiyatrosu’nu ziyaret etti. Konuralp’in tarihi dokusunu yakından inceleyen sanatçılar, antik kentin farklı noktalarında ve antik tiyatro terasında açık hava resim çalışmaları gerçekleştirdi. Tarihi tiyatro, sanatçıların gözünden farklı yorumlarla tuvallere yansırken, ortaya çıkan eserlerin sanatçıların sosyal medya hesapları ve internet sayfaları üzerinden paylaşılmasıyla Düzce’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunuldu.

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ali Çubukçu, Konuralp Antik Kenti’nin Düzce’nin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu belirterek festivale 16 ülkeden 43’ü yabancı olmak üzere toplam 81 sanatçının katıldığını belirtti. Çubukçu, şöyle konuştu:

“Bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz Akçakoca Uluslararası Suluboya Festivali programımıza, Konuralp Antik Kenti Düzce’nin dünyaya açılan bir kapısı olduğundan organizasyonumuza burayı da dahil ettik. Dünya basınında ve gelen sanatçılarımızın kendi sosyal medyalarında paylaşılmak üzere bir çalışma yapmaktalar. Farklı destinasyonlarda workshoplar oldu. Planair çalışmaları oldu. Düzce’nin nadide yerlerinin tanıtımına katkı sağlamak için buradayız” dedi.