Antoto Otomotiv'den Manisa'ya 16 bin 500 metrekarelik otomotiv yatırımı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Antalya merkezli faaliyetlerini sürdüren Antoto Otomotiv, Ege Bölgesi'ndeki büyüme stratejisinin önemli adımlarından birini Manisa'da hayata geçirdi. 16 bin 500 metrekarelik alanda hizmete açılan Antoto Manisa; Jeep, Citroën, Peugeot ve Opel markalarının yetkili satış ve satış sonrası hizmetlerinin yanı sıra ikinci el araç satışı ve sigortacılık hizmetlerini de tek çatı altında buluşturarak Manisa'nın yeni otomotiv merkezlerinden biri oldu.

Göksoy: “Manisa'ya uzun soluklu bir yatırım kazandırıyoruz”

Açılışta konuşan Antoto Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Göksoy, Manisa yatırımının yalnızca yeni bir şube açılışı olmadığını belirterek, "Bugün yalnızca yeni bir şubenin açılışını gerçekleştirmiyoruz; yılların emeğini, bilgi birikimini ve geleceğe duyduğumuz güveni Manisa'ya taşıyoruz. Müşteri memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla Manisa'da uzun yıllar değer üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Anaç: “Güçlü iş ortaklarımızla büyümeye devam ediyoruz”

Programda konuşan Tofaş Markalar Direktörü İbrahim Anaç, Antoto'nun sektördeki deneyimi ve hizmet anlayışına dikkat çeken Tofaş Markalar Direktörü İbrahim Anaç, “Bu yatırım, müşterilerimize daha hızlı, daha kaliteli ve daha entegre hizmet verme anlayışımızın önemli bir göstergesi. Tofaş olarak güçlü markalarımız ve güçlü bayi teşkilatımız ile müşterilerimize her noktada en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. 127 yatırımcı, 391 satış ve satış sonrası noktamız ve yaygın hizmet ağımızla yılda 150 bin adet otomobil satan büyük bir gücüz. Nitekim çok markalı bayi yapısı ve önümüzdeki dönemde devreye alınacak olan Spoticar markamız ile Ant Oto, bölgede önemli bir hizmet merkezi olacak” ifadelerini kullandı.

Antoto Manisa, yalnızca yetkili satış noktası olarak değil; yetkili servis, ikinci el araç satışı ve sigortacılık hizmetlerini de aynı merkezde sunuyor. Antalya'da Citroën, Peugeot, Opel, Renault, Dacia, Chery ve Iveco markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini yürüten; Tesla ve DS markalarının ise satış sonrası hizmetlerini sağlayan Antoto Otomotiv, Manisa yatırımıyla birlikte Ege Bölgesi'ndeki hizmet ağını daha da güçlendirmiş oldu.