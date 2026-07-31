Antrepoculuğa kadın eli değdi

AHMET USMAN / İZMİR

İzmir’in en büyük antrepolarından biri 3 kız kardeşin ortaklığı ile Aliağa’da kuruldu. Uzun yıllar demir ticareti ve geri dönüşüm sektörlerinden faaliyet gösteren Erdoğan Erdem’in 3 kızı ile birlikte kurduğu tesis, tehlikeli madde ve soğuk hava depoları gibi birimleriyle her türlü ürüne hizmet vermesiyle benzer yatırımlardan farklılaşıyor.

Babası Erdoğan Erdem’in iş hayatına İskenderun’da başladığını, daha sonra işlerini İzmir’e taşıdığını belirten Nuremma A.Ş. Genel Koordinatörü Nurçin Erdem, “Parça, standart ve hurda demir satışı yaptığımız firmamızda 2019’da konkordato süreci yaşadık. Bir buçuk yıl içinde borçlarımızı ödeyerek bu süreçten çıktık. Ardından antrepo yatırımına yöneldik. Mevcut durumunu ve gelişme potansiyelini dikkate alarak bu yatırımı Aliağa’da yaptık. Firmamızın isminde de ortaklık yapısında da 3 kardeş olarak bizim ağırlığımız var. Nuremma, kardeşlerim Meryem ve Fatma ile benim adımdan türetildi. Şirkette de her birimiz yüzde 31 paya sahibiz. Kalan yüzde 7 hisse de babamıza ait. Kendisi yönetim kurulu başkanımız olarak bize katkı vermeye devam ediyor” diye konuştu.

35 milyon dolarlık yatırım

Yaptıkları yatırımın yalnızca bir depolama alanı olmadığını, Aliağa’da limanlardan gümrüğe, ithalatçıdan ihracatçıya kadar geniş bir lojistik zincire hizmet edecek nitelikte planlandığını söyleyen Erdem, “Aliağa’nın dış ticaret kapasitesi her geçen gün artıyor. Bu da güçlü lojistik destek alanlarına duyulan ihtiyacı beraberinde getiriyor. Antrepomuz 13 bin m2’lik 10 metre yüksekliğinde kapalı alan, 30 bin m2 açık alan olmak üzere toplam 43 bin m2 gümrüklü antrepo sahasına sahip. Tesiste ayrıca 3 bin m2 gümrüklü tehlikeli madde stoklama alanı ve bin m2 gümrüklü soğuk hava alanı bulunuyor. 35 milyon dolarlık yatırımla kurduğumuz tesisin tüm hollerinde yüksek güvenlik standartlarıyla tasarlanmış sprinkler sistem, sifonik su tahliye sistemi, raf sistemleri, yükleme rampaları ve yangın tesisatı bulunuyor. Tesiste, 130 kamerayla 7 gün 24 saat kayıt alınan yüksek güvenlikli bir altyapı oluşturduk” diye konuştu.

“Hem soğuk hava, hem de tehlikeli madde için ayrı alanımız var”

Erdem, tesisin kimyasal yükler, tehlikeli eşyalar, otomotiv, iş makineleri, makine grupları, kasalı yükler ve ihracata dönük depolama ihtiyaçları için kullanılabileceğini belirterek, “İzmir’de bu çeşitlilikte hizmet sunan başka antrepo yok. Liman, antrepo ve gümrük süreçleri birbirinden ayrı düşünülemez. İthal ürünlerin gümrük kontrolünde depolanması, muayene edilmesi, elleçlenmesi ve işlemler tamamlandığında teslim edilmesi için güçlü bir altyapı oluşturduk. Aynı şekilde ihracata gidecek ürünlerin depolanması ve konteynerlere hazırlanması noktasında da firmalarımıza destek veriyoruz. Soğuk hava ve tehlikeli maddeler için ayrı alanlarımızın olması da bölge için avantaj. Hem piyasanın mevcut durumu, hem kapasitemizin yüksekliği, hem de yeni bir yatırım olmamız nedeniyle şu an yüzde 10 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüzde 50’ye çıkarmayı, önümüzdeki yıl da tam kapasite çalışmayı hedefliyoruz. Bünyemizde 60 kişi çalışıyor, kapasite kullanımına paralel olarak bu sayı da artacaktır” dedi.

Geri dönüşüm ve tarım sektörlerinde de varız

Kardeş şirketleri aracılığıyla uzun yıllardır demir çelik tesislerinden aldıkları cürufları geri dönüştürdüklerini dile getiren Nurçin Erdem, şunları söyledi: “İzmir ve Zonguldak Ereğli’deki tesislerimizde cüruftan parke taşı, asansör denge ağırlığı gibi ürünler yapıyoruz. Ayrıca cüruftan çıkan hurda demiri ve demir cevherini çimento şirketlerine satıyoruz. Böylece atık olarak çevreyi kirletecek bir ürünü katma değere dönüştürüyoruz. Son dönemde yaklaşık 100 dönümlük alanda tarım ve hayvancılık konusunda çeşitli adımlar attık. 30 dönümlük muz seramız, mantar tesisimiz var. Karakılçık buğday, üzüm, yumurta gibi ürünler üretiyor, koyun yetiştiriciliği yapıyoruz. Bunlara hobi olarak başladık ama yavaş yavaş ticarileştirme düşüncemiz var.”