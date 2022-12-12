AOSB 2023’e 300 milyon liralık yatırımla giriyor

Eray ŞEN



ADANA - Yaklaşık 1.700 hektar alanda 500’e yakın fabrikanın bulunduğu Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) yıldızı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın Yumurtalık ilçesinde yapılacağını açıklaması ile daha da parladı. AOSB, artan ilgi karşısında bir yandan genişleme alanlarını devreye alırken, diğer yandan 2023 yatırımlarına odaklandı. Bölgede 2023’de atık su arıtma, enerji verimliliği, bilişim ve altyapı, GES, itfaiye ve kreş gibi konularda toplam 300 milyon liralık yatırım yapılacak.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, EKONOMİ Gazetesi’ne yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verirken, mega projelere ev sahipliği yapan Çukurova bölgesinin ülke ekonomisi açısından giderek artan ağırlığını da değerlendirdi.

Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki anlaşmaya göre çevre ile ilgili konularda OSB’lere 300 milyon dolar kaynak aktarıldığını hatırlatan Akpınar, bu kapsamda atık su arıtma tesisinin kapasitesinin artırılmasına yönelik 85 milyon liralık projelerinin kabul edildiğini açıkladı. Haberleşme ve bilişim altyapısı konusunda ise 100 milyon liranın üzerinde bir proje hazırlandığını belirten Akpınar, “Bunların dışında bölgede kreş kurulmasıyla ilgili 30 milyon liralık bir başvuru yaptık. Aydınlatmaların LED’e dönüştürülerek enerji verimliliğinin sağlanması kapsamında 20 milyon liralık ve itfaiye merkeziyle ilgili 50 milyon liralık projeler hazırlandı. GES’lerle ilgili yaklaşık 6 milyon dolarlık bir proje planlanıyor. Yatırım planlarımız toplamda 300 milyon liranın üzerinde” dedi.

AOSB’nin enerji, elektrik, doğalgaz, su, atık su, çevre düzeni, tamamlanmış altyapısı gibi özelliklerinin ‘her geçen gün yatırımcıların dikkatini daha fazla çektiğini’ aktaran Akpınar, “Bölgemizde 32 tane yabancı sermayeli kuruluş var. İlk 500’de 15, ikinci 500’de 16, TİM 1000’de 15 firmamız var. Bu firmalar çevreye zarar veren yerlerde bulunmaz. Bu nedenle de tercih ediliyoruz ve gelecek yıllarda da tercih nedenleri daha da artacak. Gerek limana gerek karayolu ile ulaşım, gerek Akdeniz havzasında doğuya açılan kapı konumunda bulunmamız, ayrıca Çukurova’nın hem tarım hem sanayi kenti olması nedenleriyle bu yapı daha fazla güçlenecek” ifadesini kullandı.

“Çukurova, bir sıçrama noktasının eşiğinde”

Akpınar, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın Adana’nın Yumurtalık ilçesine yapılma kararını ise şöyle değerlendirdi: “Liman ve benzeri tesisler Türkiye için çok ciddi dikkat çekici yatırımlar. Nereye yapılırsa yapılsın, ekonominin o noktada yoğunlaşmasını veya canlanmasını sağlar. Yumurtalık bölgesinde böyle bir liman hayata geçirilecekse, doğal olarak bu bölgede bir sanayi aksı oluşması beklenir. Aynı bölge içerisinde Ceyhan Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB, Kimya OSB ve Adana OSB olduğu dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte Türkiye’de gelişebilecek nadide yerlerden biri olduğunu ifade edebilirim. Hem limanı kullanacaksınız, hem sanayi için gerekli altyapı bulunacak. Ayrıca Türkiye’de bu liman bağlantısını sağlayabilecek çok fazla alternatifin olmadığını da görürsünüz. Gebze-Kocaeli hattında, İzmir hattında bulursunuz, zaten ekonominin oralarda yoğunlaşması ve yer olmaması nedeniyle, alternatifsiz olarak buranın gelişme ihtimali kaçınılmazdır. Liman ve diğer yatırımlar gerçekleşirse, Çukurova çok hızlı bir şekilde güçlenecektir. Bir sıçrama noktasının eşiğindeyiz. Bu bölge 10 yıl sonra dünyada çok daha fazla dikkat çekecek bir bölge olacak.”

“60 milyon metrekareye ulaşacak genişleme planı”

Akpınar, AOSB’de halen 16 milyon metrekare alanın tamamının dolu olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Yoğun talep nedeniyle bu sene 100 hektar alanda 21 yatırım parselinin tahsisi için noter huzurunda kura çektik. Üçüncü genişleme alanı ise 6 milyon metrekareden oluşuyor. Satın alma ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor, ön tahsise açıldı ve yarısına da ön talep geldi. Uzun vadede düşündüğümüz genişleme ise Bakanlık tarafından sanayi alanı ilan edilebilirse, şu andaki alanın dört katı büyüklüğünde bir alana erişmiş, toplam 60 milyon metrekareye ulaşmış olacak ki bu alan olarak Türkiye’nin en büyük OSB’si demek.”

“GES’de 142 MW’a 90 MW eklenecek”

Akpınar, güneş enerjisi (GES) kullanımı hakkında şu bilgiyi verdi: “Yılda yaklaşık 2 milyar kilovatsaat enerji tüketiriz ki bu da Adana’nın yüzde 25’ine tekabül eder. OSB ve fabrikaların toplamı olarak devreye alınmış 142 MW’lık GES yatırımı var. Ayrıca devreye alınması beklenen 90 MW’lık ilave yatırım mevcut. Bölge Müdürlüğü olarak OSB içerisindeki arazilerimize 10 MW’lık GES daha kuracağız.”

"Ceyhan nehrindeki kirliliği ihbar eden biziz!"

Akpınar, son günlerde Ceyhan nehrinde balık ölümlerine yol açan kirliliğin Adana OSB’den kaynaklandığına dair haberler çıktığına değinerek, şu açıklamayı yaptı: “Kirlilik bölgemiz tesislerinden kaynaklanmadığı gibi konuyu ilgili mercilere ihbar eden AOSB Bölge Müdürlüğümüzdür. Atık Su Arıtma Tesislerimiz donanımı, teknolojisi ve kapasitesiyle Türkiye’nin en iyileri arasındadır. Günlük kapasitesi 72 bin metreküptür ve bunu 100 bin metreküpe çıkaracağız. Kullanma suyu arıtma tesisimiz de günlük 220 bin metreküp kapasite ile Türkiye’nin en büyükleri arasındadır. Bu tesisin tükettiği 1.5 milyon kilovatsaat enerjinin üçte birini GES’lerden sağlıyoruz. Tesislerimize gelen kirli su, arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilirken Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-19 standartları harfiyen uyulmaktadır. Tesisimiz yönetmelik hükümlerine uygun olarak Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAIS) ile 365 gün 24 saat online Bakanlık tarafından denetlenmektedir. Sürdürülebilir tüm üretim imkanlarını sunarken kırmızı çizgimiz çevrenin korunmasıdır.”

“Zeytin bahçelerimizden 20 ton hasat yaptık”

AOSB’de aktif olarak kullanılan 1.700 hektarın yüzde 10’unun yeşil alan olduğunu vurgulayan Akpınar, “Zeytin ağaçlarımızdan bu sene 20 ton zeytin topladık, 3 ton zeytinyağı elde etti. Arı kovanlarımızdan bir ton bal aldık. Greyfurt bahçelerimiz var. Yakında çam fıstığı hasat edeceğiz. Bu ürünleri sanayicilerimizle paylaşıyor ve misafirlerimize ikram ediyoruz” diye konuştu.