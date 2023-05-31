AOSB 3.Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarşıması ödülleri verildi

Eray ŞEN



ADANA - HiltonSA Oteli’ndeki ödül törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AOSB Başkanı Bekir Sütcü, TÜBİTAK, üniversite ve iş dünyasından çok sayıda temsilci ile ödül almaya hak kazanan öğrenci ve akademisyenler katıldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, yaptığı konuşmada, 2021 yılında başlatılan Sanayiye Uygulanabilir AR-GE Proje Yarışması’nın amacını, ‘Türk sanayisine fayda sağlanması, katma değeri yüksek projelerin ülke ekonomisine kazandırılması, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, Ar-Ge ve inovasyon fikirlerinin sunulup hayata geçirilebileceği bir platform sağlanması’ olarak açıkladı. Sütcü, “Hiçbir yatırım, hiçbir fabrika insanımızın girişimcilik kültürünü geliştirmekten, onları cesaretlendirmekten, bilimsel çalışmaları desteklemekten, üniversitelerimizi güçlendirmekten, Ar-Ge faaliyetlerini ön plana çıkartmaktan daha kıymetli değildir” dedi.

“Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri bir zorunluluktur”

Küresel rekabet kurallarının geçerli olduğu dünyada ayakta kalabilmek, başarılı bir ihracat performansı ve rekabet avantajı elde edebilmek, verimliliği sağlayabilmek için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine daha fazla önem verilmesinin bir ‘zorunluluk’ olduğuna dikkat çeken Sütcü, “Gençlerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize girişimcilerinin geliştirilmesi noktasında bu platformlardan yararlanmak için çaba sarf etmelerini, hayallerine ulaşmak adına projelerini geliştirmek için ısrarcı olmalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim, ülkemizin ihtiyacının temelde girişimciliğin gelişmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerin milli gelirin yüzde 3’ünü Ar-Ge harcamalarına ayırdığını vurgulayan Sütcü, “Ülkemizde bu rakamın yüzde birin altında olduğu dikkate alındığında, bu konuda uzun bir yolumuzun olduğu açıktır” ifadesini kullandı. Sütcü, AOSB içerisinde Küp Girişimccilik Merkezi olarak kurdukları birimin, yarışmada dereceye giren katılımcıların kullanımına açıldığını sözlerine ekledi.

İlk 3’e girenlere 500 bin lira ödül verildi

Yarışmaya Tarım, Kimya, Gıda, Sağlık, Tekstil, Savunma, İnşaat, Yeşil Teknolojiler, Enerji, Makine, Biyoloji, Sosyal Bilimler, Dijitalleşme, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar Teknolojileri, Tıp Teknolojileri olmak üzere 16 tematik alanda ulusal düzeyde 191 proje başvurdu. Projeleri yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden 138 akademisyen ve 92 sanayi temsilcisinden oluşan hakem kurulu değerlendirdi. Akademisyen - Lisansüstü Mezun kategorisinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Mücahid Kutlu; Lisans Mezun – Lisansüstü Öğrenci kategorisinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Fatma Gizem Zincir; Lisans Öğrenci kategorisinde Bartın Üniversitesi’nden Talat Toprak birinci oldu. Her kategoride ilk üçe girenlere toplam 500 bin lira ödül verildi.