AOSB Başkanı Sütcü: “Firmalarımız bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlıyor”

ADANA/EKONOMİ

AOSB’deki çalışmalar hakkında bilgi veren Sütcü, üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artırmak için altyapı yatırımlarına hız verdiklerini söyledi. AOSB olarak, sürdürülebilir sanayi anlayışını benimseyerek hem bölge ekonomisine hem de Türkiye sanayisine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Sütcü, şöyle devam etti:

“Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, sanayi üretiminde sürdürülebilir büyüme sağlayarak Türkiye’nin en önemli sanayi üslerinden biri olmaya devam ediyor. Bölgemiz, yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda sanayicilere ve yatırımcılara sürdürülebilir büyüme fırsatları sunan ekosistem sunuyor. Çevre dostu projeler ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla geleceğin sanayisi bugünden şekillendiriyoruz.”

Sütcü, 1973 yılında 1.120 hektarlık alanda kurulan AOSB’nin, ilave alanlarla 2 bin 270 hektara ulaştığını, 428 firmanın faaliyet gösterdiği bir sanayi devi haline geldiğini belirterek, “Bölgemiz bugün geldiği noktada, lojistik avantajları, güçlü altyapısı ve sanayicilere sunduğu desteklerle dünyanın her yerinden gelecek yatırımcıların beklentilerini karşılıyor. 27 yabancı sermayeli firma ile küresel yatırımcıların da ilgisini çeken bir bölgeyiz. 21 sektörde üretim yapan sanayi bölgemiz, özellikle gıda, kimya, plastik, tekstil, makine ve metal sanayilerinde güçlü bir üretim kapasitesine sahip. Bölgemizde yaklaşık 45 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanıyor. Modern enerji altyapısı, lojistik imkânları ve çevreci üretim politikalarımızla yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.