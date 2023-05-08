AOSB Başkanı Sütcü: “Mühendisten fazla para veriyoruz, gelmiyorlar”

Eray ŞEN



ADANA - OSB’de gazetecileri ağırlayan Sütcü, sağlık ve itfaiye birimlerini gezdirdi, son dönem çalışmalarını anlattı, soruları yanıtladı. Toplumdaki işsizliğin ‘inkar edilemeyeceğini’ belirten Sütcü, “Diğer taraftan OSB’de çok iyi olanaklar olmasına, servis, yemek gibi ihtiyaçların karşılanmasına, asgari ücretin üzerinde ücret verilmesine, yan gelirleri olmasına rağmen şu anda çalışacak işçi bulunmuyor. Belediyede işe girmek için 50 bin kişi, devlet dairesinde işe girmek için 20 bin kişi sıra bekliyor. Bir firma 10 kişi işe alacak, bırakın sıra beklemeyi, 10 kişi başvurmuyor” diye konuştu.

Yeni neslin ‘iş’ konusunda farklı bir anlayışa sahip olduğunu savunan Sütcü, şöyle devam etti:“Bugünkü okullardan eli anahtar tutacak, koluna altın bilezik takacak eleman yetişmiyor. OSB bünyesinde 2 bin öğrencisi olan meslek okulumuz ve yine OSB içerisinde Çukurova Üniversitesi’ne bağlı eğitim veren meslek yüksekokulu var. OSB’deki meslek yüksekokulumuzdan mezun olan 100 öğrencimizden 90’ı burada çalışmak istemiyor.

Şehir merkezinde, AVM’de güvenlik görevlisi olmak istiyor ama burada vardiyalı tekniker olmak istemiyor. ‘Ara’ değil ‘aranan’ eleman diyoruz, mühendisten fazla para veriyoruz ancak gelmiyorlar. OSB’de 28 yıldır sanayiciyim bunun nedenini bulamadım. Bu biraz da yetişme tarzından, anneden, babadan, toplumdan kaynaklanıyor. Buradaki velilere sesleniyorum, çocuklarınızı yönlendirin, her şey KPSS değil, bu kadar eleman açığımız var, devletten fazla para veriyoruz, çocuklarınız memur ve işçi maaşlarından daha fazla para alır.”

“500 kişi getirin, aynı gün işe yerleştireyim”



İşletmelerin yeni elemanlarını belirli bir eğitime tabi tuttuktan sonra işbaşı yaptırdığını anlatan Sütcü, şöyle konuştu: “Bana; hiçbir niteliği olmayan 500 kişilik işsiz genç var, yeter ki vardiyalı çalışabilecek, makine operatörlüğü yapabilecek deyin; aynı gün işe yerleştireyim burada. Çoğu işletmenin, benim aile şirketim dahil akademileri, okulları var. Yeni elemanları bir ay eğitime tabi tutuyoruz, sonra işletmeye veriyoruz. Artık biz eğitimlerimizi de kendimiz yapmaya başladık. Bir eğitim kurumu gibi, teknik lise gibi donanıma sahip, makineler var ve elemanları önce burada eğitiyoruz. Çünkü doğrudan işletmeye gönderdiğimiz eleman, ikinci gün kaçıp gidiyor.”

AOSB 50’inci yılını kutluyor

AOSB’nin bu yıl 50’nci yılını kutladığını açıklayan Sütcü, güncel çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Türk sanayisinin güneydeki üssü konumu ile kentimize, bölgemize ve ülke ekonomimize omuz veren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi olarak, sadece sanayicisine kesintisiz ve sürdürülebilir üretim imkanı sunan kurum olmaktan ziyade, sanayicimize yenilikçi ve çağı yakalayan hizmetleri sunma çabasındayız.

Bu kapsamda Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması’nın 3’ncüsünü gerçekleştirdik. Ayrıca kurum olarak, yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek ürün üreten ve uluslararası pazarlara taşımak isteyen, ihracat odaklı sanayicilerimiz için gerekli devlet desteklerinin sağlanmasında danışmanlık desteği veriyoruz. Bölgemizin üniversitelerinden 208 akademisyenimiz ile firma ziyaretleri gerçekleştirildi ve 48 akademisyenimiz farklı sektörlerde üretim yapan firmalarımızla birlikte proje üretmeye başladı.”