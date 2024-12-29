AOSB Başkanı Sütcü: Türkiye’nin en yeşil OSB’si olmayı hedefliyoruz

ADANA/EKONOMİ

Yaptığı açıklamada; sanayicilere sundukları hizmetler ve sürdürülebilirlik adımları hakkında bilgi veren AOSB Başkanı Sütcü, bölgenin son yıllarda gösterdiği performansın Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu vurguladı. 42 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını ve 1.8 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaştıklarını belirten Sütcü, şöyle devam etti¨

“AOSB’de faaliyet gösteren 428 aktif firma, tekstil, kimya, metal ve plastik gibi 21 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. 17 firma ise İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ilk 500 ve ikinci 500 listelerinde yer alarak bölgenin ekonomik gücünü ve üretim kapasitesini gözler önüne seriyor. Bu başarı bölgedeki firmaların yüksek üretim kapasitesini ve AOSB’nin modern altyapısını gösteriyor.”

“Kara, deniz ve hava yolu bağlantıları var”

AOSB’nin lojistik avantajlarına değinen Sütcü, “Sanayi bölgemiz, Mersin Limanı’na 98, İskenderun Limanı’na 84 kilometre uzaklıkta. Bu da firmalarımızın ürünlerini deniz yoluyla hızlı ve maliyet etkin bir şekilde ihracat pazarlarına ulaştırmasına olanak tanıyor. Ayrıca bölgedeki havaalanları ve karayolu bağlantıları sayesinde, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara erişim çok kolay. Bu stratejik konum, sanayi bölgemizi yatırımcılar için cazip bir merkez haline getiriyor” dedi.

Çevre duyarlılığına da büyük önem verdiklerini belirten Sütcü, AOSB’nin Yeşil OSB olma yolunda önemli adımlar attığına dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Bölgedeki firmalarımızın karbon emisyonlarını ölçmek ve bu emisyonları azaltmak için TSE onaylı bir karbon emisyon yazılımı kullanıyoruz. Bunun yanı sıra, sanayi bölgesindeki atık su arıtma tesisimiz de çevre kirliliğini önleme konusunda büyük bir rol oynuyor. 90 bin m³/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi ve 222 bin m³/gün kapasiteli kullanma suyu arıtma tesisi ile çevreye duyarlı bir sanayi bölgesi olma hedefimize hızla ilerliyoruz. Çevre dostu projelere yatırımlarımızı artırmaya devam ederek AOSB’yi Türkiye’nin en yeşil organize sanayi bölgelerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.”

“GES gücümüz 232 MW’a ulaştı”

Sütcü, AOSB’nin enerji verimliliği hedefleri konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı: “AOSB’de kurduğumuz Güneş Enerji Santrali (GES) toplamda 232 MW kurulu güce sahip. Bu kapasite, sanayi bölgesindeki firmaların enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. SCADA sistemi ile 24 saat boyunca enerji tüketimini izleyerek, enerji yönetimimizi daha verimli hale getiriyoruz. AOSB, Adana genelindeki elektrik tüketiminin yüzde 21.55, doğalgaz tüketiminin yüzde 39.71 ve su tüketiminin yüzde 24.72’sini oluşturuyor. Enerji yönetim projeleriyle bu oranları daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz.”

“Sanayi odaklı eğitim veren okullarımız var”

Eğitim ve insan kaynağı yetiştirme konusunda da önemli yatırımlar yaptığını belirten Sütcü, “Çukurova Üniversitesi işbirliği ile kurduğumuz AOSB Meslek Yüksekokulu, teknik personel ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, Özel Erkan AOSB Teknoloji Koleji ile gençlerimize sanayi odaklı bir eğitim sunuluyor” diye konuştu.

Sütcü, 2023 yılında Yüreğir Devlet Hastanesi işbirliği ile kurulan AOSB Semt Polikliniğinde bölge çalışanları ve yakınlarına 7/24 sağlık hizmeti sağlandığını sözlerine ekledi.