ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığına Bekir Sütcü yeniden seçildi. Yoğun katılımın olduğu seçimde 503 sanayici oy kullandı. Mevcut Başkan Bekir Sütcü 268, İsrafil Uçurum ise 235 oy aldı. Bekir Sütcü, seçim sonucunu değerlendirirken, “Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan sanayicilerimiz ve Adana’mız olmuştur” dedi.

AOSB’nin 20. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sanayicilerin yoğun ilgisine sahne oldu. AOSB Seyhan Salonu'nda yapılan genel kurula Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, kamu kurum yöneticileri, oda başkanları, çok sayıda sanayici ve davetliler katıldı. Genel kurulun Divan Başkanlığını sanayici Mehmet Ali Bilici üstlendi.

Yönetim ve denetim raporlarının okunup oy birliğiyle onaylanmasının ardından AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan adayı Bekir Sütcü katılımcılara hitap etti. Bekir Sütcü, Türkiye’nin İlk 500, İkinci 500 ile TİM 1000 listesinde yer alan tüm sanayicilere şükranlarını sunduğunu söyledi. AOSB’nin bugün geldiği noktayı rakamlarla anlatan Sütcü, “AOSB’miz Türkiye’nin gözbebeği sanayi bölgelerinden biri haline geldi” dedi.

Sütcü, AOSB’nin 22 milyon metrekarelik alana, 498 faal firmaya ve 41 bin 865 kişilik istihdama sahip olduğunu, Adana ihracatının yaklaşık yüzde 50’sinin, yani 2 milyar dolarının AOSB’de faaliyet gösteren sanayiciler tarafından gerçekleştiğini vurguladı.

"Türkiye’nin en büyük dördüncü OSB’siyiz"

Adana Hacı Sabancı OSB’nin fiziki büyüklük, altyapı kapasitesi ve sanayi yoğunluğu bakımından 318 OSB içinde Türkiye’nin en büyük 4’üncü organize sanayi bölgesi olduğunu belirten Sütcü, sanayicilere elektriği, suyu ve diğer temel girdileri en uygun koşullarda sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bekir Sütcü, genişleme alanları hakkında bilgi verdi. Sarıçam’da 5’inci ilave alan çalışmalarının sürdüğünü, 3 bin 348 hektarlık alan için 16 kurum görüşünden 15’inin alındığını, sürecin kısa sürede tamamlanacağını anlatan Sütcü, “Bu çalışmalarla 22 milyon metrekareden 52 milyon metrekarelik alana çıkacağız” bilgisini verdi. Yeni projelere değinen Bekir Sütcü, yeni atık su arıtma tesisinin 2026’da ihaleye çıkacağını, bölgeye tır parkı kazandırılacağını, 8 MW’lık GES projesinin hayata geçirileceğini, yap-işlet-devret modeliyle bir otel projesinin ve çamur kurutma tesisi yatırımlarının devam ettiğini kaydetti. Sütcü, 50 MW’lık enerji depolama projesinin ise Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkati çekti.

Uçurum: Üretimin yükünü taşıyan bir sanayiciyim

Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı ve AOSB Başkan adayı İsrafil Uçurum ise yalnızca bir başkan adayı değil, üretimin yükünü birlikte taşıyan bir sanayici olduğunu söyledi. “Şeffaf, katılımcı ve ‘ben değil biz’ diyen bir yönetim anlayışını hakim kılacağız” diyen Uçurum, yönetimde iki dönem sınırı getireceklerini, bunun bir seçim vaadi değil yönetim felsefesi olduğunu vurguladı. Uçurum, elektrik dağıtım bedeline karşı verdiği hukuki mücadele sonucu faturaların düştüğünü ve bunun tüm OSB’lere emsal olduğunu anlattı.

“Kazananı kaybedeni yok, hep birlikteyiz”

Sonuçların açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Sütçü, şu ifadeleri kullandı: “503 sanayicimizin iradesi sandığa yansımıştır. Kazananı ve kaybedeni olmayan bir seçim yaşadık. Burada tek kazanan AOSB’dir, Adana’dır ve sanayicimizdir. Hepimiz aynı gemideyiz; aynı hedefe birlikte yürüyoruz. Sanayicimizin her türlü görüşüne saygı duyuyoruz. Onları başımızın üstünde taşıyoruz.”

Yeni yönetim kurulu

AOSB Bekir Sütcü başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Ömer Kaya, M. Nedim Büyüknacar, Mehmet Tosmur, Fatma Uluğ Ersöz, Kemal Özçetin, Ahmet Aslan, Asım Gül, Tansel Ün, Noyan Yiğit Dağsuyu ve Hasan Kılıç’tan oluştu. Denetim kuruluna ise Can Ulaştırıcı ile Ali Fuat Batmaz seçildi.