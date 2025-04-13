AOSB: Ceyhan nehrini biz kirletmiyoruz

ADANA/EKONOMİ

AOSB Bölge Müdürlüğünden kamuoyuna yapılan açıklamada, AOSB Atık Su Arıtma Tesislerinin Bakanlık tarafından anlık olarak denetlendiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

“Ceyhan Nehri, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki Söğütlü ve Hurman çaylarının birleşmesiyle doğmakta, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden geçerek Adana’dan Akdeniz’e dökülmektedir. Yaklaşık 509 kilometre uzunluğa sahip olan nehir, çok geniş bir havzadan beslenmekte ve çok sayıda yerleşim, tarım, sanayi ve doğal ortamdan geçmektedir. Dolayısıyla, bu kadar geniş bir coğrafyada yer alan Ceyhan Nehri’ndeki herhangi bir kirliliğin yalnızca Adana’daki tek bir noktaya indirgenerek kurumun zan altında bırakılması, bilimsel gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Herhangi bir çevresel durumun nedeni, ancak yetkili kamu kurumlarının yapacağı kapsamlı analizler ve teknik incelemeler sonucunda ortaya konabilir. AOSB Atık Su Arıtma Tesisi; fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma üniteleriyle donatılmış olup, 72 bin m³/gün kapasitesiyle faaliyet göstermektedir. Günlük debi, bu kapasitenin oldukça altındadır.

Tesisimizden çıkan atık sular, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo-19 standartlarına uygun şekilde arıtılmakta ve kontrollü biçimde Ceyhan Nehri’ne deşarj edilmektedir.”