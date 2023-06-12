AOSB, ön tahsisle 2 milyon 200 bin metrekare arsa verdi

Eray ŞEN/ADANA

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, ön tahsis yoluyla yatırımcılara verilen arsa miktarının 2 milyon 200 bin metrekareye ulaştığını açıkladı.

Sütcü, AOSB’deki son çalışmaları EKONOMİ’ye anlattı. Seçimlerden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çıkarılan OSB kanunu ile ilgili bazı yeni maddelerin ülkenin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak nitelikte olduğuna dikkat çeken Sütcü, “Bunların başında ön tahsis yolunun açılması geliyor. Örneği Adana OSB’de yüzde 100 doluyuz ama genişleme sahamız var. Ön tahsis açılmamış olsaydı, ileriye dönük yatırım yapmak isteyen yatırımcıya ‘arsamız yok’ diyecektik” ifadesini kulandı.

AOSB’nin 6 milyon metrekare genişleme sahasına sahip olduğunu ve kamulaştırma işlemleri yapıldığını vurgulayan Sütcü, “Bir taraftan bunlar yapılırken, bir taraftan da sanayicinin önünü açmak istiyoruz. Gelen yatırımcıya, iki sene sonra altyapısı bitmiş, doğalgazı, enerji nakil hatları kurulmuş, yolu, suyu, atıksu tesisi olan yerini teslim edeceğiz. Bu yolla son bir yılda 2 milyon 200 bin metrekare yer tahsis ettik” bilgisini verdi. Söz konusu 6 milyon metrekare genişleme sahasının ‘brüt’ olduğunu belirten Sütcü, “Yeşil alanını, yollarını çıktıktan sonra, bunun içerisinde net olarak 4 milyon metrekare yatırım yapılabilecek arazi var. Bunun yüzde 60’ından fazlasını tahsis ettik. Tahsis ettiğimiz yatırımcılar arasında, burada fabrikası olanlar da dışarıdan gelenler de var. Katma değeri yüksek ürünler üretecek, nitelikli sanayicilere öncelik vermeye dikkat ediyoruz. Önden bir miktar para aldığımız için, gerekli yatırımları devletimize yük olmadan kendi bütçemiz ile yapacağız” diye konuştu.

“Bir yılda altyapıya 500 milyon lira harcadık”

AOSB’nin Türkiye’deki yaklaşık 400 OSB içerisinde altyapı ve üstyapı açısından, dünyanın her tarafından yatırımcı çekebilecek nadir OSB’lerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Sütcü, şöyle devam etti: “Bu sene 50’nci yılını kutlayacak ama tam faaliyete geçeli yaklaşık 30 yıl oldu. İlk yıllarda altyapı kurulurken kullanılan malzemeler eskimiş. Gelecek yatırımcılarımıza en az 30 sene hizmet verecek altyapı sunmamız lazım. Kullanma suyu altyapısındaki boruları değiştiriyoruz. Atık su ve kullanma suyu tesisatlarını, üzerine yolunu asfaltını yeniliyoruz. Elektrik ihtiyacının 10-15 yıl sorunsuz ve kesintisiz şekilde karşılanacağı bir sistem kuruyoruz. Sadece elektrik hatları için 5 milyon dolar harcadık. Son bir yılda altyapıya harcadığımız para 500 milyon liranın üzerinde.”

“Yüzde 100 yabancı sermayeli 33 firma var”

AOSB’de şu anda Çin, Hindistan, İsrail, Almanya, İngiltere, Amerika gibi ülkelerden yüzde 100 yabancı sermayeli 33 firmanın faaliyet gösterdiğini bildiren Sütcü, “Teknik lisemiz, meslek yüksek okulumuz, devletin buradaki işletmelerin ihtiyaç duyacağı bütün kurumlarının şubelerinin olduğu kamu kapmüsümüz, polisinden, gümrüğüne, hastanesine, postanesine, bankasına, KOSGEB’e, vergi dairesine, noterine, kadar her türlü birimimiz var. İstiyoruz ki sanayicilerimiz şehir hayatına ihtiyaç duymadan, her türlü işini burada bitirsin. Şimdi kreş projemiz var, kadın çalışanlarımızın çocukları için. Ayrıca otel projemiz var, mevcutlara ek yeni çarşılar yapacağız. Önümüzdeki yılarda OSB’yi geliştirmek için en az beş-altı milyar lira harcama yapacağız” bilgisini verdi.

“Metrekareye 500 lira ön ödeme alıyoruz”

AOSB Başkanı Sütcü, tahsislerde uyguladıkları fiyatlar hakkında şunları söyledi: “Türkiye’de metrekaresi 17-18 bin lira olan OSB’ler var. Bizde resmi rakam 700 lira ama yer olmadığı için ön tahsisle arsa satıyoruz. Ön ödeme olarak metrekaresi 450 – 500 lira civarında bir miktar alıyoruz. Sonra maliyetimiz ne çıkarsa, üstünü alacağız diye özel anlaşma yapıyoruz. Bu da öyle çok yüksek rakamlara ulaşmaz, çıksa çıksa 1.500 lira olur.”