AOSB Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Ödülleri verildi

ADANA/EKONOMİ

Bu yıl beşincisi düzenlenen (AOSB) Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması'nda sanayiye doğrudan katkı sağlayabilecek, uygulanabilir ve yenilikçi projeler değerlendirildi. AOSB Seyhan Salonu’nda yapılan ödül törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. AOSB Başkanı Bekir Sütcü, törende yaptığı konuşmada, yarışmayı üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olarak nitelendirdi. Ödül töreninin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ haftasında yapıldığını belirten Sütcü, “Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe olan inancı, bugünün inovasyon ve girişimcilik ruhunun temelini oluşturuyor. Bizler de bu inançla genç zihinlere fırsatlar sunmak, onları cesaretlendirmek zorundayız” dedi.

İçinde bulunulan çağın hızla değiştiğine dikkat çeken Sütcü, “Bu dünyada ayakta kalmak, gelişmek ve lider olmak için inovasyon artık bir lüks değil, zorunluluktur. Girişimcilik ruhu, ülkemizin ekonomik kalkınması için hayati bir öneme sahiptir” diye konuştu. AOSB’nin yalnızca bir üretim üssü olmadığını vurgulayan Sütcü, “Yaklaşık 22 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren, 500’ü aşkın firmayla yılda 2 milyar dolar ihracat yapan, 45 bin kişiye istihdam sağlayan dev bir bölgeyiz. Bu yarışmayla birlikte, AOSB’yi bir inovasyon köprüsüne dönüştürme vizyonunu benimsediğimizi gururla belirtmek isterim” ifadesini kullandı. Çukurova’nın köklü bir sanayi kültürüne sahip olmasına rağmen, girişimcilik ve inovasyon kültürünün henüz yeterince gelişmediğine dikkat çeken Sütcü, “Bu tür etkinlikler yalnızca yarışma değil, birer uyanıştır. Gerçek değişim, üniversite kampüsündeki parlak fikirle, fabrika zeminindeki üretim gücünü buluşturduğumuzda doğar” dedi. Sütcü, yarışma aracılığıyla ulaşmak istedikleri üç temel hedefi şöyle anlattı:

“Birincisi, akademisyen ve öğrencilerimizin Ar-Ge ve inovasyon bilincini yükseltmek ve onları cesaretlendirmek. İkincisi, sanayi ile üniversite arasında aşılmaz görülen duvarları yıkmak. Üçüncüsü ve en önemlisi ise OSB’mizi yaşayan bir inovasyon ekosistemine dönüştürmek.”

ODÜL ALAN PROJELER

Akademisyen / Lisansüstü Mezun Kategorisi

Mert Yıldırım – İstanbul Gelişim Üniversitesi

Çağlar Siviri – Bahçeşehir Üniversitesi

Halil Şahan – Erciyes Üniversitesi

Lisansüstü Öğrenci / Lisans Mezun Kategorisi

Fatma Gizem Zincir – Pamukkale Üniversitesi

Şiyar Şen – İzmir Bakırçay Üniversitesi

Samet Yücel Sarıhan – Erciyes Üniversitesi

Lisans Öğrenci Kategorisi

Yunus Emre Özdemir – Erciyes Üniversitesi

Zozan Yıldırım – Marmara Üniversitesi

Kadir Polat – Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi