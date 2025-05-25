AOSB Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Ödülleri verildi
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması’ ödül töreni yapıldı. 62 üniversiteden 182 projenin başvurduğu yarışmada üç kategoride dereceye girenlere, toplam 750 bin liralık para ödülü verildi.
ADANA/EKONOMİ
Bu yıl beşincisi düzenlenen (AOSB) Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması'nda sanayiye doğrudan katkı sağlayabilecek, uygulanabilir ve yenilikçi projeler değerlendirildi. AOSB Seyhan Salonu’nda yapılan ödül törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. AOSB Başkanı Bekir Sütcü, törende yaptığı konuşmada, yarışmayı üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olarak nitelendirdi. Ödül töreninin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ haftasında yapıldığını belirten Sütcü, “Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe olan inancı, bugünün inovasyon ve girişimcilik ruhunun temelini oluşturuyor. Bizler de bu inançla genç zihinlere fırsatlar sunmak, onları cesaretlendirmek zorundayız” dedi.
İçinde bulunulan çağın hızla değiştiğine dikkat çeken Sütcü, “Bu dünyada ayakta kalmak, gelişmek ve lider olmak için inovasyon artık bir lüks değil, zorunluluktur. Girişimcilik ruhu, ülkemizin ekonomik kalkınması için hayati bir öneme sahiptir” diye konuştu. AOSB’nin yalnızca bir üretim üssü olmadığını vurgulayan Sütcü, “Yaklaşık 22 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren, 500’ü aşkın firmayla yılda 2 milyar dolar ihracat yapan, 45 bin kişiye istihdam sağlayan dev bir bölgeyiz. Bu yarışmayla birlikte, AOSB’yi bir inovasyon köprüsüne dönüştürme vizyonunu benimsediğimizi gururla belirtmek isterim” ifadesini kullandı. Çukurova’nın köklü bir sanayi kültürüne sahip olmasına rağmen, girişimcilik ve inovasyon kültürünün henüz yeterince gelişmediğine dikkat çeken Sütcü, “Bu tür etkinlikler yalnızca yarışma değil, birer uyanıştır. Gerçek değişim, üniversite kampüsündeki parlak fikirle, fabrika zeminindeki üretim gücünü buluşturduğumuzda doğar” dedi. Sütcü, yarışma aracılığıyla ulaşmak istedikleri üç temel hedefi şöyle anlattı:
“Birincisi, akademisyen ve öğrencilerimizin Ar-Ge ve inovasyon bilincini yükseltmek ve onları cesaretlendirmek. İkincisi, sanayi ile üniversite arasında aşılmaz görülen duvarları yıkmak. Üçüncüsü ve en önemlisi ise OSB’mizi yaşayan bir inovasyon ekosistemine dönüştürmek.”
ODÜL ALAN PROJELER
Akademisyen / Lisansüstü Mezun Kategorisi
Mert Yıldırım – İstanbul Gelişim Üniversitesi
Çağlar Siviri – Bahçeşehir Üniversitesi
Halil Şahan – Erciyes Üniversitesi
Lisansüstü Öğrenci / Lisans Mezun Kategorisi
Fatma Gizem Zincir – Pamukkale Üniversitesi
Şiyar Şen – İzmir Bakırçay Üniversitesi
Samet Yücel Sarıhan – Erciyes Üniversitesi
Lisans Öğrenci Kategorisi
Yunus Emre Özdemir – Erciyes Üniversitesi
Zozan Yıldırım – Marmara Üniversitesi
Kadir Polat – Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi