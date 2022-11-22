AOSB verimlilik ve sürdürülebilirlik ödülleri açıklandı

ADANA - Atık Yönetimi kategorisinde Zahit Alüminyum, Sürdürülebilir İnovasyon kategorisinde Güney Çelik, Enerji Verimliliği kategorisinde BOSSA, Su Yönetimi kategorisinde ise Palmiye Tekstil birincilik ödüllerinin sahipleri oldu.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ödül organizasyonunun amacı hakkında yaptığı açıklamada “Sürdürülebilirlik, içinde bulunduğumuz zamanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını, ekosistem üzerinde olumsuz etki yaratmaksızın ve gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden karşılamak olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile günümüzde ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek kuşakların da ihtiyaçlarına sahip çıkmak zorundayız” dedi. Akpınar, doğal kaynakların sınırının tükenmesini önleyerek ekolojik dengenin korunması gerektiğine dikkat çekerek, verimlilik ve sürdürülebilir gelişme arasında yakın pozitif bağlantılar olduğu kaydetti.

Bu yıl ilki düzenlenen Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödülleri için başvuruda bulunan tüm firmalar ile dereceye giren firmaları kutlayan Akpınar, “Tüm projeler, çeşitli üniversitelerimizden akademisyenler tarafından titizlikle incelenmiştir. Emeklerinden dolayı jüri üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Dereceye giren firmalara ödülleri 14 Aralık 2022 tarihinde AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda törenle verilecek.