AOSB’nin 17 firması İlk 500’de

ADANA / EKONOMİ

Listeye AOSB firmalarından Kastamonu Entegre 41, OYAK Çimento 47, Şen Piliç 60, Sarten Ambalaj 77, Çimsa 157, Mondi 162, Omnia Nişasta 300, Ofis Yem Gıda 330, Abdioğulları Plastik 350, ANKUTSAN 362, Bossa 373, ADM 395, Esen Plastik 409, Pilyem 442, Atlas Denim 469, Della Gıda 483, Hektaş 484’ncü sıradan girdi

AOSB Başkanı Bekir Sütcü üretim, ihracat ve istihdamları ile üreterek büyüyen tüm sanayicileri kutladı. Adana sanayisinin bundan daha fazlasını başaracak kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Sütcü, AOSB’de yüzde 100 doluluk olduğuna dikkat çekti. Sütcü, AOSB’deki yeni genişleme alanlarının devreye girmesiyle birlikte sıralamadaki firma sayısının artacağına inandığını kaydetti. Sütcü, Adana’nın köklü sanayi geçmişi ile Türkiye’nin cazibe merkezi konumunu her dönemde koruduğunu, Doğu Akdeniz bölgesindeki diğer yatırımların devreye alınmasıyla birlikte bölgenin geleceğinin çok parlak olacağını sözlerine ekledi.