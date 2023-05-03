AOSB’nin Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması sonuçlandı

ADANA - AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yarışmanın bu yıl; Tarım, Kimya, Gıda, Sağlık, Tekstil, Savunma, İnşaat, Yeşil Teknolojiler, Enerji, Makine, Biyoloji, Sosyal Bilimler, Dijitalleşme, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar Teknolojileri, Tıp Teknolojileri olmak üzere 16 tematik alanda hazırlanan projelerin katıldığını açıklayan Akpınar, “Ulusal düzeyde toplam 191 proje başvurusu alınmıştır. Akademisyen - Lisansüstü Mezun kategorisinde 69, Lisans Mezun - Lisansüstü Öğrenci kategorisinde 53, Lisans Öğrenci kategorisinde toplam 69 başvuru gerçekleşmiştir.

ODTÜ, Yıldız Teknik, İTÜ, Yeditepe, Sinop, Bursa ve Harran gibi birçok üniversiteden başvurular gelmiştir. Firma çalışanları, yeni girişimciler, üniversite akademisyenlerinin de yarışmamıza ilgisi yoğun oldu” dedi. Hakem kurullarında, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden 138 akademisyen ve 92 sanayi temsilcisinin yer aldığını ifade eden Akpınar, toplam ödül olan 500 bin liranın her kategoride ilk 3’e giren katılımcılara dağıtılacağını kaydetti.



Ödül töreni 9 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak yarışmanın Akademisyen - Lisansüstü Mezun kategorisinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Mücahid Kutlu; Lisans Mezun – Lisansüstü Öğrenci kategorisinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Fatma Gizem Zincir; Lisans Öğrenci kategorisinde Bartın Üniversitesi’nden Talat Toprak birinci oldu.