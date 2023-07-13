AOSB’nin genç sanayicileri yönetimini seçti

ADANA/EKONOMİ

Üretim, istihdam ve ihracatıyla ülke ekonomisine değer katan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) genç sanayicilerin sinerji oluşturması, güç birliği ve dayanışma sağlaması amacıyla adım atıldı.

Genç Sanayiciler Kurulu adıyla bir araya gelen ekip, AOSB Seyhan Salonu’nda düzenlenen ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar’ın da katıldığı toplantıda yönetim kurulunu belirledi.

Yapılan seçim sonunda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Genç Sanayiciler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Kaan Kara, Başkan Yardımcılığına Merve Sütcü ve Rıdvan Aslan, Denetim Kuruluna Hazal Tekdemir, Asena Çevik ve Burak Sivaslıoğlu seçildi. Yönetim Kurulu ise Merve Tezcan, Cumhur Demirağ, Eser Aldanmaz, ve Berfin Yılmaz’dan oluştu.